Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第119回
ノースフェイスの定番マウンテンジャケットが4万円台！ 秋冬はこれさえあれば生きていけます【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 15時55分更新
THE NORTH FACE NP62510
通常価格6万6000円→4万7535円（28％オフ）
普段使いのマウンテンジャケットなら、THE NORTH FACEのその名も「Mountain Jacket」がオススメ。今なら通常価格6万6000円から1万8465円引きの4万7535円です。
NP62510は、1985年に登場した山岳用アウターシェルをベースにした定番モデル。表地には150デニールのGORE-TEX PRODUCTS 2層素材を採用し、ePEメンブレンを使った仕様にアップデートされています。取り外し可能なスノーカフや、別売りの対応インナーを連結できるZIP IN ZIPシステムも備え、秋冬の街着として使うには十分すぎるスペックを備えています。
ゆとりのあるシルエットなので、中にフリースなどを重ねやすいのもポイント。さすがにしっかりしたアウトドアウェアなので値段は張りますが、4万円台なら候補に入ってくるのでは。私も型落ちモデルをかれこれ4〜5年着続けています。
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