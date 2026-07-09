ノースフェイスの定番マウンテンジャケットが4万円台！ 秋冬はこれさえあれば生きていけます【Amazonプライムデー2026】

THE NORTH FACE NP62510

通常価格6万6000円→4万7535円（28％オフ）

普段使いのマウンテンジャケットなら、THE NORTH FACEのその名も「Mountain Jacket」がオススメ。今なら通常価格6万6000円から1万8465円引きの4万7535円です。

NP62510は、1985年に登場した山岳用アウターシェルをベースにした定番モデル。表地には150デニールのGORE-TEX PRODUCTS 2層素材を採用し、ePEメンブレンを使った仕様にアップデートされています。取り外し可能なスノーカフや、別売りの対応インナーを連結できるZIP IN ZIPシステムも備え、秋冬の街着として使うには十分すぎるスペックを備えています。

ゆとりのあるシルエットなので、中にフリースなどを重ねやすいのもポイント。さすがにしっかりしたアウトドアウェアなので値段は張りますが、4万円台なら候補に入ってくるのでは。私も型落ちモデルをかれこれ4〜5年着続けています。