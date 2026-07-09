ノースフェイスの名作パンツが安い！ 街歩き用にマジでオススメ【Amazonプライムデー2026】

THE NORTH FACE NB82506

通常価格1万5400円→1万1044円（28％オフ）

これ、マジでオススメです。アウトドア用の動きやすさと街歩き用のデザインを両立させた、THE NORTH FACEの「ドーロライトパンツ」がAmazonプライムデーでセール中。通常価格1万5400円から4356円引きの1万1044円になっています。

ドーロライトパンツは、独特のシワ感と自然な風合いを持たせたロングパンツ。表地はポリエステル100％ながらストレッチ性が高く、はっ水加工も施されています。アウトドアの脚さばきがいいテーパードシルエットでありながら、普段のトップスにも合わせやすいという便利さが最大の特徴です。

ウエストベルト沿いにはファスナー付きポケットもあり、小物を分けて入れたいときに便利。登山用のような“ガチ感”がなく、普通のチノパンより動きやすいものを探している人にピッタリ。街で着るアウトドアウェアパンツの傑作だと思います。