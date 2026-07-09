Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第118回
ノースフェイスの名作パンツが安い！ 街歩き用にマジでオススメ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 15時45分更新
THE NORTH FACE NB82506
通常価格1万5400円→1万1044円（28％オフ）
これ、マジでオススメです。アウトドア用の動きやすさと街歩き用のデザインを両立させた、THE NORTH FACEの「ドーロライトパンツ」がAmazonプライムデーでセール中。通常価格1万5400円から4356円引きの1万1044円になっています。
ドーロライトパンツは、独特のシワ感と自然な風合いを持たせたロングパンツ。表地はポリエステル100％ながらストレッチ性が高く、はっ水加工も施されています。アウトドアの脚さばきがいいテーパードシルエットでありながら、普段のトップスにも合わせやすいという便利さが最大の特徴です。
ウエストベルト沿いにはファスナー付きポケットもあり、小物を分けて入れたいときに便利。登山用のような“ガチ感”がなく、普通のチノパンより動きやすいものを探している人にピッタリ。街で着るアウトドアウェアパンツの傑作だと思います。
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