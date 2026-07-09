Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第117回
リーバイス505が5000円台！ ジーンズ1本だけ買うならこれ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 15時40分更新
Levi's 00505-1550
通常価格7150円→5363円（25％オフ）
ジーンズを1本だけ買い足すなら、やっぱりリーバイスの505じゃないでしょうか。「505 REGULAR レギュラーストレート」が、今なら7150円から1787円引きの5363円です。
505は、リーバイスの定番ストレートシルエット。ストレッチデニムを使ったモデルで、最初からソフトなはき心地に仕上げられており、股上は深め、腰まわりはゆったりめ。ジップフライ仕様で、濃色ならジャケットにも合わせやすい1本です。
細身すぎるパンツが苦手な人や、流行に流されず、長く付き合えるジーンズがほしい人にオススメの1本。安くてストレッチの利いたスリムフィット系も履きやすくていいですが、衣装ケースに505が入っていると安心感が違います。
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