Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第116回
58％オフはデカすぎ。オリエントのソーラー腕時計が1万6790円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 15時35分更新
ORIENT WV0011TX
通常価格3万9600円→1万6790円（58％オフ）
レトロ感のある腕時計を探している方にオススメしたいのが、オリエントの「Neo70’s ソーラーパンダ」。通常価格3万9600円から2万2810円引きの1万6790円で、お買い得です。
WV0011TXは、クロノグラフ風のインダイヤルを備えた“パンダ”デザインのソーラーパワードモデル。駆動方式はクオーツで、フル充電時の駆動時間は約6ヵ月、精度は月差±15秒以内です。ケースとバンドはステンレススチールで、ケースサイズは横42.0mm、厚み11.7mm、重さは129g。10気圧防水やルミナスライトも備え、普段使いしやすい仕様です。
ダークグレーの文字板は落ち着きがありつつ、白いインダイヤルがいいアクセントになります。スーツでもカジュアルでも使いやすい、手ごろな1本を探している方向け。昭和の雰囲気ではありますが、こういうデザインが一番無難で好きです。
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