Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第115回
フェス前に見ておきたい。ミズノのレインスーツが1万5000円台です【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 15時30分更新
MIZUNO(ミズノ) A2JG4A01
通常価格1万9800円→1万5840円（20％オフ）
レインウェアを上下そろえたい方、ミズノの「ベルグテックEX ストームセイバーV レインスーツ」が安いですよ。通常価格1万9800円から3960円引きの1万5840円です。
ミズノ独自の防水透湿素材「ベルグテックEX」を使った上下セットで、耐水圧は3万mm以上、透湿性は約1万6000g/m2-24h。フルシーム仕様で雨の浸入を抑えつつ、ウェア内のムレにも配慮されています。100回洗濯しても水をはじくという耐久撥水加工や、収納袋、フード内収納機能も備えます。
防水仕様とはいえ、長時間の豪雨や用途によって快適さは変わるので、登山や釣りでは天候と装備の確認もしたいところ。フェスやキャンプに行く予定があり、カッパよりしっかりしたレインウェアを1着持っておきたい人は候補に入れてみてください。
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