Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第98回
ニューバランスで8100円は強い。安いのにオシャレに見える便利スニーカー【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 13時20分更新
new balance(ニューバランス) U530ESB D 235
通常価格1万2980円→8100円（38％オフ）
ニューバランスの530が、参考価格1万2980円から4880円引きの8100円。38％オフで、気負わずサクッと履けるニューバランスを探している人にオススメです。
530は、2000年代に登場したフィットネスランニングシューズをベースにしたライフスタイルモデル。曲線を活かしたデザインに、衝撃吸収性と反発弾性に配慮したABZORB搭載ミッドソールを組み合わせています。アッパーはメッシュにシンセティック素材のオーバーレイを重ねた仕様で、カラーはシルバー/リネン系。デニムやチノパンに合わせやすい1足です。
今回の対象は23.5cm、ウィズはD。スポーティーな雰囲気はありつつ、真っ黒なスニーカーより軽く見えるので、休日にも使いやすそう。白スニーカーより汚れが目立たず、黒スニーカーほど重くない。このくらいがちょうどいい色味だと思います。
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