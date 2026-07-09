プライム会員限定で過去最安値に！ コスパ優秀ゲーミングノートPC「Cyborg 15」が今買い時

※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ゲーミングノートPC「最初の一台」にどうぞ

プライムデーの目玉と言っても過言ではない製品が早くも登場！ MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15」がプライム会員限定で過去最安値となっています。20万円を切った価格でこのスペックのPCが買えるのは大変お得なチャンス。当然、早い者勝ちですのでカートに入れちゃいましょう。

MSI Cyborg 15の特徴

■Amazon限定モデルはグラボが違う！

実は通常モデルだとグラボはRTX3050。しかし本製品はAmazon限定モデルなので特別にRTX 5060 Laptop GPUを搭載！ より高いパフォーマンスでゲームを楽しめます。

■ゲーミングノートとしてコスパ良し！

CPUがCore i7、グラボはRTX 5060 Laptop GPU、メモリ16GB、SSD 512GB。これからPCゲームを遊び始めたい人が「最初の一台」として購入するのにピッタリかも!? なにより、この構成で20万円を切ってるのがうれしい。

■最大144Hz対応のフルHD液晶

外付けディスプレーに接続できるとは言え、ノートPCである以上、自前の画面は重要です。「Cyborg 15」は、最大リフレッシュレート144Hz対応のフルHD（1920×1080）液晶を搭載。スタンダードなアスペクト比はゲームでも使い勝手◎。高いリフレッシュレートはFPSなどで真価を発揮します。

とりあえずコンパクトにPCゲームを始めたいなら買い！

ゲーミングノートPCではあるものの、マイク内蔵のWebカメラ（プライバシーシャッター付）、豊富なインターフェース、テンキー搭載など、何気に在宅ワーク用途でも使い勝手が良い一台。「PCゲームに興味はあるけれど、普段使いに支障が出るのは嫌だし、そもそもゲーミングPCはお高いよね……」と二の足を踏んでる人、今が買い時ですよ！

参考価格：239,800円

現在の価格：194,800円［19％OFF］