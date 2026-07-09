Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第84回
MSI ゲーミングノートPC「Cyborg 15」
プライム会員限定で過去最安値に！ コスパ優秀ゲーミングノートPC「Cyborg 15」が今買い時
2026年07月09日 08時10分更新
※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ゲーミングノートPC「最初の一台」にどうぞ
プライムデーの目玉と言っても過言ではない製品が早くも登場！ MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15」がプライム会員限定で過去最安値となっています。20万円を切った価格でこのスペックのPCが買えるのは大変お得なチャンス。当然、早い者勝ちですのでカートに入れちゃいましょう。
MSI Cyborg 15の特徴
■Amazon限定モデルはグラボが違う！
実は通常モデルだとグラボはRTX3050。しかし本製品はAmazon限定モデルなので特別にRTX 5060 Laptop GPUを搭載！ より高いパフォーマンスでゲームを楽しめます。
■ゲーミングノートとしてコスパ良し！
CPUがCore i7、グラボはRTX 5060 Laptop GPU、メモリ16GB、SSD 512GB。これからPCゲームを遊び始めたい人が「最初の一台」として購入するのにピッタリかも!? なにより、この構成で20万円を切ってるのがうれしい。
■最大144Hz対応のフルHD液晶
外付けディスプレーに接続できるとは言え、ノートPCである以上、自前の画面は重要です。「Cyborg 15」は、最大リフレッシュレート144Hz対応のフルHD（1920×1080）液晶を搭載。スタンダードなアスペクト比はゲームでも使い勝手◎。高いリフレッシュレートはFPSなどで真価を発揮します。
とりあえずコンパクトにPCゲームを始めたいなら買い！
ゲーミングノートPCではあるものの、マイク内蔵のWebカメラ（プライバシーシャッター付）、豊富なインターフェース、テンキー搭載など、何気に在宅ワーク用途でも使い勝手が良い一台。「PCゲームに興味はあるけれど、普段使いに支障が出るのは嫌だし、そもそもゲーミングPCはお高いよね……」と二の足を踏んでる人、今が買い時ですよ！
参考価格：239,800円
現在の価格：194,800円［19％OFF］
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