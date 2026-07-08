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Amazonセール情報大紹介！ 第2009回

サブスクではなく買い切り派に、Office Home 2024カード版がセール価格

2026年07月08日 22時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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アマゾンでMicrosoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版を入手

【Amazon.co.jp】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版が販売中！

　Microsoft Office Home 2024(最新 永続版)カード版が、Amazon.co.jpで販売中です。参考価格41,360円のところ、14%引きの35,533円です！

　パッケージ版といっても、入っているのはオンラインコードが記載されたカードのみ。アプリケーション自体はインターネットからダウンロードする方式です。

　「Officeを入れ替えるだけ」と思って買うと、最初の設定でつまずくことがあります。カード版はカード裏面のキーを入力して有効化し、そこからアプリをダウンロードしてインストールする流れです。返品不可のため、購入前に“使うPCは何台か”“WindowsとMacのどちらで使うか”“家族で共有しないか（1人用）”を確認しておくと、あとで困りにくくなります。

　Officeソフトを選ぶ際に悩みやすいのが、サブスクリプション型にするか、買い切り型にするかという点です。Microsoft Office Home 2024は、Word、Excel、PowerPoint、OneNoteを使える永続版で、決まったPCで長く使いたい人に向いた製品です。Microsoft 365のようなクラウドストレージや継続的な機能追加を重視する人よりも、月額・年額の支払いを避けて、基本的なOfficeアプリを使い続けたい人に適しています。

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Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力

① パフォーマンス向上によるスムーズな作業

　Office 2024では、スピーディーな操作、アプリ間のスムーズな切り替え、検索機能など、日常の作業をより効率よく行うためのパフォーマンスが向上しました。これにより、資料作成やデータ処理が格段に快適です。

② より伝わりやすい資料作成をサポート 

　PowerPointでは挿入したビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすく伝わりやすい資料を作ることができます。また、WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールが1か所にまとまり、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズです。

③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス 

　Windows 11はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です（マイクロソフトによるサポートは2029年10月9日まで）。異なるOSを使い分けている方や、長く同じOfficeを使いたい方にとって、この永続ライセンスの安心感は非常に魅力的です。

　なお、日本マイクロソフトのWebページによると、「日本で購入するお客様の場合は、日本のライセンスが適用されます」とのことで、「2台のWindows PCまたはMacで使用可能」「商用利用が可能」とされています。

サブスクを避けたいのなら！

　毎月の支払いが必要なサブスクの「Microsoft 365」と異なり、このMicrosoft Office Home 2024(最新 永続版)|カード版は、一度購入すれば使い続けられます。カード版は“箱入りソフト”の感覚に近いですが、実体はプロダクトキーの受け取りが主目的です。返品不可の注意もあるため、PC台数・OS要件・利用形態（家庭/仕事など）を確認してから購入すると失敗しにくいです。

　購入前に確認しておきたいのは、利用できるアプリとインストール台数、そして返品不可である点です。Office Home 2024はOutlookを含まないため、メールソフトまで必要な場合は別製品との違いを確認しておく必要があります。また、カード版はコードを入力して有効化し、アプリをダウンロードして使う形式です。パッケージ版という名前だけで従来のディスク入りソフトを想像せず、販売ページの注意事項を確認してから購入するのがおすすめです。

※価格はプラットフォームによって異なる場合があります。

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