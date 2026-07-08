Ankerの充電式カード型トラッカーが2990円！財布の紛失対策に便利

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・キャンペーン等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonタイムセール登場！Eufy SmartTrack Card E30

Amazonのタイムセールにて、Ankerの人気スマートトラッカー「Eufy SmartTrack Card E30」が販売中です。



現在は参考価格4,990円から40％オフの2,990円というお得な価格で購入可能です。

最大1年間使える充電式バッテリー搭載

SmartTrack Card E30は、従来モデルに充電式バッテリーを新たに搭載。1回の充電で最長1年間利用できるため、電池交換の手間が不要です。



厚さはわずか約2.6mmの薄型カード型デザインで、財布やカードケースにもすっきり収まり、携帯性にも優れています。

カード型のスマートトラッカーは、財布やカードケースに入れやすいのが大きなメリットです。Anker Eufy SmartTrack Card E30は、約2.6mmの薄型ボディに充電式バッテリーを搭載し、1回の充電で最長1年間使えるとされています。Appleの「探す」に対応しているため、iPhoneユーザーの紛失対策アイテムとしてチェックしておきたい製品です。

Apple「探す」ネットワーク対応で紛失防止

この製品はAppleの「探す」ネットワークに対応しており、iPhoneやiPad、Macの「探す」ネットワークを使って、紛失したアイテムの位置確認に役立ちます。



さらに、スマホから直接SmartTrack Card E30を鳴らして探せるほか、置き忘れ防止アラートも搭載。日常のうっかりをしっかり防ぎます。

旅行で役立つロストバゲージ対策機能

旅行中に荷物を紛失しても、ロストバゲージ対策機能で位置を特定できます。スーツケースの管理にも最適ですが、一部航空会社では利用制限があるため、事前に確認しておくと安心です。

付属品と注意点

製品にはUSB-C & USB-Aケーブル、マグネット式充電器が同梱されています。ただし、充電には別売りのUSB Type-A充電器が必要な点には注意してください。

購入前に確認しておきたいのは、Appleの「探す」機能はApple端末向けである点です。また、充電には付属のマグネット式充電器を使うため、ケーブルや充電器の保管にも注意が必要です。財布やカードケースに入れておく“お守り”的なトラッカーとして使いたい人には、セール価格のうちに検討しやすい製品といえます。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。 どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！