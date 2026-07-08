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Amazonセール情報大紹介！ 第2009回

Ankerの充電式カード型トラッカーが2990円！財布の紛失対策に便利

2026年07月08日 21時30分更新

文● さとまさ、金子　編集⚫︎ASCII

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アマゾンで【アップグレード版】Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Card E30を入手

Amazonタイムセール登場！Eufy SmartTrack Card E30

　Amazonのタイムセールにて、Ankerの人気スマートトラッカー「Eufy SmartTrack Card E30」が販売中です。

　現在は参考価格4,990円から40％オフの2,990円というお得な価格で購入可能です。

最大1年間使える充電式バッテリー搭載

　SmartTrack Card E30は、従来モデルに充電式バッテリーを新たに搭載。1回の充電で最長1年間利用できるため、電池交換の手間が不要です。

　厚さはわずか約2.6mmの薄型カード型デザインで、財布やカードケースにもすっきり収まり、携帯性にも優れています。

　カード型のスマートトラッカーは、財布やカードケースに入れやすいのが大きなメリットです。Anker Eufy SmartTrack Card E30は、約2.6mmの薄型ボディに充電式バッテリーを搭載し、1回の充電で最長1年間使えるとされています。Appleの「探す」に対応しているため、iPhoneユーザーの紛失対策アイテムとしてチェックしておきたい製品です。

Apple「探す」ネットワーク対応で紛失防止

　この製品はAppleの「探す」ネットワークに対応しており、iPhoneやiPad、Macの「探す」ネットワークを使って、紛失したアイテムの位置確認に役立ちます。

　さらに、スマホから直接SmartTrack Card E30を鳴らして探せるほか、置き忘れ防止アラートも搭載。日常のうっかりをしっかり防ぎます。

旅行で役立つロストバゲージ対策機能

　旅行中に荷物を紛失しても、ロストバゲージ対策機能で位置を特定できます。スーツケースの管理にも最適ですが、一部航空会社では利用制限があるため、事前に確認しておくと安心です。

付属品と注意点

　製品にはUSB-C & USB-Aケーブル、マグネット式充電器が同梱されています。ただし、充電には別売りのUSB Type-A充電器が必要な点には注意してください。

　購入前に確認しておきたいのは、Appleの「探す」機能はApple端末向けである点です。また、充電には付属のマグネット式充電器を使うため、ケーブルや充電器の保管にも注意が必要です。財布やカードケースに入れておく“お守り”的なトラッカーとして使いたい人には、セール価格のうちに検討しやすい製品といえます。

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