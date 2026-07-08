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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第37回

【米食うぞ！】Amazonの4プライベートブランドなら全国の銘柄米いろいろ選べてセール中

2026年07月08日 19時40分更新

文● 二子／ASCII

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　Amazon.co.jp内で勢力を増やしているPB（プライベートブランド）「by Amazon」。実際はそれぞれのジャンルの著名メーカー製品だったりするのですが、お米は全国の多様なブランドの商品が比較的お手頃に買えるのがECサイトらしい利便性です。

　というわけで、プライムデーでセールになっているお米をいくつかピックアップ。無洗米なのも便利な点です！

AmazonのPBでお米を購入。お手頃かつ、いろいろな銘柄米が用意されています（画像をタップすると外部サイトに移動します）

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AmazonのPBで選ぶ銘柄米　お買い得品も多数あり

　まずはお手頃な秋田県産あきたこまち50％のブレンド米。記事執筆時点での価格は5kgで3273円。

Image from Amazon.co.jp
by Amazon あきたこまちブレンド 無洗米 5kg
プライムデーで「by Amazon あきたこまちブレンド 無洗米 5kg」を入手

　今やお米どころと言えば、北海道！　昔のイメージは完全に覆されて、高評価のブランド米が複数あります。そんな北海道産米の中でもふっくらした食感が売りの「ふっくりんこ」。価格は5kgで3698円。

Image from Amazon.co.jp
by Amazon 北海道産 ふっくりんこ 無洗米 5kg 令和7年産
プライムデーで「by Amazon 北海道産 ふっくりんこ 無洗米 5kg」を入手

　こちらはかなりお買い得！　5kgで3240円な会津産のコシヒカリ。限定2万4500個のセール価格ですが、すでに結構売れている模様。

Image from Amazon.co.jp
by Amazon 会津産 コシヒカリ 無洗米 5kg 令和7年産
プライムデーで「by Amazon 会津産 コシヒカリ 無洗米 5kg」を入手

　今の時代は「貧乏人は麦を食え！」ではなく、「健康を考えるなら麦を食え！」です。というわけで、胚芽押麦5kg分が1751円。健康的で、なおかつ安上がり！

Image from Amazon.co.jp
by Amazon 胚芽押麦 1kg x 5袋 国内大麦使用 チャック付き
プライムデーで「by Amazon 胚芽押麦 1kg×5袋」を入手

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