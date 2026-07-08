【米食うぞ！】Amazonの4プライベートブランドなら全国の銘柄米いろいろ選べてセール中

Amazon.co.jp内で勢力を増やしているPB（プライベートブランド）「by Amazon」。実際はそれぞれのジャンルの著名メーカー製品だったりするのですが、お米は全国の多様なブランドの商品が比較的お手頃に買えるのがECサイトらしい利便性です。

というわけで、プライムデーでセールになっているお米をいくつかピックアップ。無洗米なのも便利な点です！

AmazonのPBで選ぶ銘柄米 お買い得品も多数あり

まずはお手頃な秋田県産あきたこまち50％のブレンド米。記事執筆時点での価格は5kgで3273円。

今やお米どころと言えば、北海道！ 昔のイメージは完全に覆されて、高評価のブランド米が複数あります。そんな北海道産米の中でもふっくらした食感が売りの「ふっくりんこ」。価格は5kgで3698円。

こちらはかなりお買い得！ 5kgで3240円な会津産のコシヒカリ。限定2万4500個のセール価格ですが、すでに結構売れている模様。

今の時代は「貧乏人は麦を食え！」ではなく、「健康を考えるなら麦を食え！」です。というわけで、胚芽押麦5kg分が1751円。健康的で、なおかつ安上がり！