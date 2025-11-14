たった一口がごちそうみたいなお米、食べたことありますか？　丸の内で日本一厳しい基準を通過した郡山のお米「ASAKAMAI 887」が買えちゃうマルシェ

ご飯をただの主食だと思っていませんか？ その常識を覆すお米が丸の内にやってきます。福島県郡山産「ASAKAMAI 887」。日本一厳しいとされる生産基準をクリアしたその味は、お米なのにごちそうみたいな美味しさ！

お米の値段が高くなって久しいですが、やっぱり毎日食べるお米は美味しいものを食べたいですよね。11月30日（日）、この「ASAKAMAI 887」が買えちゃうマルシェがＫＩＴＴＥ丸の内で開催されますよ！

「ASAKAMAI 887」新米が初お目見え

「こおりやまASAKAMAIと野菜のマルシェ」が11月30日（日）にＫＩＴＴＥ丸の内で開催されます。

高い技術を持つ郡山市の生産者が育て、厳格な審査を経て出荷されるブランド米「ASAKAMAI 887」をはじめ、郡山産の新米や旬の野菜、スイーツなど郡山のおいしい逸品が一堂に集います。

お米の粒の大きさを体験できる「ふるい体験」や「お米の重さ当てチャレンジ」など、見て・触れて・味わえるコンテンツも実施されます。

こおりやまASAKAMAIと野菜のマルシェ

日時：2025年11月30日（日）11:00～18:00

場所：東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ地下１階東京シティアイパフォーマンスゾーン