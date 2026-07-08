5万円台に！FeliCa・防水・3倍望遠対応、モトローラ「edge 60 pro」がAmazonでお得

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【Amazonで割引中】モトローラ SIMフリースマホ「edge 60 pro」をチェック！

モトローラの「edge 60 pro」がAmazonで割引対象。参考価格79,800円のところ、27％オフの58,320円で販売中。

スマートフォン選びでは、価格だけでなく「普段使いで外せない機能」がどこまで入っているかが重要になる。おサイフケータイ、防水防塵、大容量メモリー、望遠カメラなどは、あとから追加できない要素だけに、購入前にしっかり確認しておきたい。

Motorola edge 60 proは、12GBメモリーと256GBストレージを備えたSIMフリースマホ。約6.7型のpOLEDディスプレイ、IP68/IP69防水防塵、NFC/FeliCa、3倍光学望遠カメラなど、日常利用で便利な機能を幅広く備えている点が特徴だ。

125W急速充電

5,000mAhバッテリーを搭載しつつ、125W急速充電にも対応。朝に充電し忘れていても短時間で回復でき、外出前でも一気に充電しやすい。バッテリー残量を気にしながら使うストレスを減らせる1台だ。

防水・FeliCa対応

IP68/IP69防水防塵やFeliCaへ対応。雨の日やキッチン周りでも使いやすく、コンビニや駅ではスマホ決済もそのまま使える。SIMフリースマホでも、普段使いしやすい機能をしっかり押さえている。

3倍望遠＋120Hz OLED

3倍光学望遠カメラを搭載し、遠くの被写体も寄って撮影しやすい。約6.7型の120Hz対応pOLEDディスプレイも備えており、SNSや動画視聴も滑らか。写真も映像も、しっかり楽しみたい人と相性がいい。

購入時に確認しておきたいのは、販売元と保証条件だ。Motorola製品は、正規販売代理店などから購入した新品端末がメーカー保証の対象とされているため、価格だけで判断せず、販売ページの出荷元・販売元も見ておきたい。

また、対応キャリアやSIM仕様、FeliCa対応、防水防塵性能などは、普段の使い勝手に直結するポイント。安さに加えて、自分の回線や利用スタイルに合うかを確認してから購入したい。