ケーブル別持ちしなくていいのが最高！ Belkinのケーブル内蔵USB-C急速充電器が22％オフ

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本製品は、Belkinが販売するUSB-Cケーブル内蔵の急速充電器です。現在プライムデー先行セールで5145円（22％オフ）で販売されています（7月8日現在）。

外出や旅行で重宝する急速充電器ですが、カバンにしまう際ケーブルが邪魔に感じることはないでしょうか。別で束ねておくと使うとき手間だし、底の方へいっちゃって見つけにくかったり、ケーブル自体を忘れてしまい「あ～……」となることも。

そんな悩みをすっきり解決するのが本製品。約1m長ケーブルを巻き取り式で内蔵しており、シュッと引き出して使えます。プラグも折り畳み式で収納でき、非常にコンパクトなのがポイントです。重量も約188gと軽量です。

67W急速充電

Power Delivery対応で、最大67W出力の急速充電が可能です。MacBook、iPad、スマートフォンなど、幅広いデバイスを電池切れから救います。

最大2台同時充電に対応

内蔵ケーブルに加え、もう1つUSB-Cを繋げられるポートを搭載。複数のデバイスを同時に充電する際はスマート電力配分（45W+20Wまたは30W+30W）で、効率的に充電してくれます。

ケーブルの出し入れが静か

収納された内蔵ケーブルは平べったいフラットタイプで、シュルシュルと伸ばせます。ユーザーからも「巻き取りが静かで良い」「スルッと引き出せて終わったら巻き取れる」と好評の声が寄せられています。

まとめ：一度使えばわかる使い勝手の良さ

おすすめしたいのは、「外出や旅行をする人」です。ケーブルが内蔵されているのが一番のポイントですが、一度このコンパクトさに慣れてしまうと別途ケーブルを持つのがストレスに感じてしまうほどです。それほどにスッキリまとまります。

スマートフォンだけでなく、ノートPCにも安定して充電できる出力の高さ。それでいて片手に乗るくらいのコンパクトさは唯一無二。ぜひプライムデー先行セールで【22％オフ】と安くなっているこの機会に、一台購入しておいてはいかがでしょうか。