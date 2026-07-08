ゼンハイザーの有線イヤホン「IE 200」が9800円！ プライムデー先行セールで“手を出しやすい”価格帯へ

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IE 200は、ゼンハイザーが販売する有線イヤホンです。現在プライムデー先行セールで9800円（59％オフ）で販売されています（7月8日現在）。元の参考価格は2万3760円です。

本製品は音楽や動画、ゲームなどさまざまな用途で使えます。形状は耳に引っ掛けるイヤーフック式で、安定した装着感を確保します。音がマイルドで耳への負担が少なく、聞き疲れしないと好評です。

高性能なTrueResponseトランスデューサー（変換器）と、デュアルチューニングシステムを搭載しているため、自分好みの音質を調整することができます。

歪みを排除したトランスデューサー

15年の歴史が積み上げたゼンハイザーによる高性能TrueResponseトランスデューサーは、ローからハイまでの周波数帯域をスムーズに繋げて奏でます。

自分で選べるデュアルチューニングシステム

イヤーピースを浅く取り付けるか、深く取り付けるかで音質を変化させます。浅い場合は音の圧と低音の量を軽くし、深い場合は低音を強調します。聴くアーティストや楽曲の種類に合わせ、自分で選べるのが二度美味しいポイントです。

快適さをキープする付属品

イヤーピースはシリコンとフォーム2種類で、各SML3サイズを用意。イヤーフックも調節可能で、長時間装着していても快適さを保ちます。

まとめ：安心感のある有線イヤホン

おすすめしたいのは、「耳に優しいイヤホン」を求めている人です。イヤーフック付きで負荷がかかりにくく、音圧がマイルドで長時間聴いていられると好評な製品です。

普段は高いイヤホンに手が出せないという人も、ぜひプライムデー先行セールで【59％オフ】と安くなっているこの機会に、試してみてはいかがでしょうか。