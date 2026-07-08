アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第47回
バズーカ岡田氏監修、人工甘味料不使用のホエイプロテインがお得！ Amazonプライムデー先行セールで15％オフ
2026年07月08日 20時00分更新
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「バズーカニュートリション ホエイプロテイン WPC チョコレート風味 900g」が
Amazonプライムデー先行セールに登場！
「バズーカニュートリション ホエイプロテイン WPC チョコレート風味 900g」は、グラスフェッドホエイを使用した人工甘味料不使用のホエイプロテインです。
現在開催中のAmazonプライムデー先行セールの対象となっており、参考価格5,880円から15％オフの4,998円で販売されています。
「バズーカニュートリション ホエイプロテイン WPC チョコレート風味」の特徴
Amazon商品ページより
「バズーカニュートリション ホエイプロテイン WPC チョコレート風味」は、グラスフェッド牛由来の生乳を使用したホエイプロテインです。
人工甘味料は使用せず、植物由来甘味料のステビアを採用しています。また、たんぱく質のもととなるアミノ酸の代謝に重要なビタミンB6を配合しています。
1回あたり約30gを水または牛乳150mlに溶かして飲むことを推奨しており、朝食後やトレーニング直後、就寝前の摂取がおすすめとされています。
まとめ：Amazonプライムデー先行セールはまとめ買いのチャンス！
毎日のトレーニングや栄養補給でプロテインを飲んでいる人にとって、現在開催中のAmazonプライムデー先行セールは見逃せないタイミングです。
「バズーカニュートリション ホエイプロテイン WPC チョコレート風味 900g」が参考価格から15％オフで購入できるため、ストックを補充するのにもぴったりです。この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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