アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第221回
夏のビール補給は今！ 「サッポロビール園 サマーピルス」がプライムデー先行セールで10％オフ
2026年07月08日 18時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「サッポロビール園 サマーピルス 350ml×24本」が
Amazonプライムデー先行セールに登場！
「サッポロビール園 サマーピルス 350ml×24本」は、サッポロビール園監修の夏限定ビールです。
現在開催中のAmazonプライムデー先行セールの対象となっており、参考価格4,998円から10％オフの4,498円で販売されています。1本あたりの価格は約187円です。
「サッポロビール園 サマーピルス」の特徴
Amazon商品ページより
「サッポロビール園 サマーピルス」は、札幌で親しまれてきたサッポロビール園の開園55周年を記念して醸造された、この夏限定のビールです。アルコール度数は5％です。
麦のうまみと爽やかなホップの香りをあわせ持ち、北海道の夏空をイメージした爽快な味わいとされています。
まとめ：Amazonプライムデー先行セールはまとめ買いのチャンス！
夏限定の「サッポロビール園 サマーピルス」をケースで購入するなら、現在開催中のAmazonプライムデー先行セールは見逃せないタイミングです。
参考価格から10％オフとなっており、1本あたり約187円で購入できます。この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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