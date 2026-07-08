夏のビール補給は今！ 「サッポロビール園 サマーピルス」がプライムデー先行セールで10％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サッポロビール園 サマーピルス 350ml×24本」が

Amazonプライムデー先行セールに登場！

「サッポロビール園 サマーピルス 350ml×24本」は、サッポロビール園監修の夏限定ビールです。

現在開催中のAmazonプライムデー先行セールの対象となっており、参考価格4,998円から10％オフの4,498円で販売されています。1本あたりの価格は約187円です。

「サッポロビール園 サマーピルス」の特徴

Amazon商品ページより

「サッポロビール園 サマーピルス」は、札幌で親しまれてきたサッポロビール園の開園55周年を記念して醸造された、この夏限定のビールです。アルコール度数は5％です。

麦のうまみと爽やかなホップの香りをあわせ持ち、北海道の夏空をイメージした爽快な味わいとされています。

まとめ：Amazonプライムデー先行セールはまとめ買いのチャンス！

夏限定の「サッポロビール園 サマーピルス」をケースで購入するなら、現在開催中のAmazonプライムデー先行セールは見逃せないタイミングです。

参考価格から10％オフとなっており、1本あたり約187円で購入できます。この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。