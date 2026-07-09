9万円台で3年保証付き。Ryzen 5搭載のmouse 14型ノートPCが21％オフ

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【Amazonプライムデー先行セール】mouse ノートPC「mouse A4（A4A5U01SR1SIW1104AZ）」をチェック！

mouseのノートPC「mouse A4（A4A5U01SR1SIW1104AZ）」がAmazonプライムデー先行セール対象。参考価格126,800円のところ、21％オフの99,980円で販売中。

ノートPCは長く使うものだからこそ、購入時は価格だけでなく保証やサポートまで含めて選びたい。プライムデー先行セールは、そうした条件まで含めて比較しやすいタイミングでもある。「mouse A4」は、14型のモバイルノートとしてRyzen 5や16GBメモリ、500GB SSDを搭載するだけでなく、3年間センドバック修理保証と24時間365日電話サポートも備えている。

①3年間保証と24時間365日電話サポートを用意

購入後のサポート体制も、このモデルの特徴の一つ。3年間センドバック修理保証に加え、24時間365日電話サポートを利用できる。日本国内生産モデルで、保証書やマニュアル類、ACアダプタが付属する。

②Ryzen 5・16GBメモリ・500GB SSDを搭載

AMD Ryzen 5 7430UプロセッサとAMD Radeonグラフィックスを採用。16GBメモリ（8GB×2）と500GB NVMe SSDを組み合わせる構成となっている。OSはWindows 11 Homeを採用し、Officeは付属しない。

③14型フルHD液晶と充実したインターフェース

14型ノングレア液晶はフルHD（1920×1080）表示に対応。USB Type-CはUSB PD入力と画面出力に対応し、HDMIとUSB Type-Cによるディスプレイ出力を備える。Wi-Fi 6EやBluetooth、有線LANも利用できる。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7430U

【メモリ】16GB（8GB×2／DDR4-3200）

【ストレージ】500GB SSD（NVMe）

【ディスプレー】14型液晶パネル（ノングレア）、1920×1080ドット

【保証】3年間センドバック修理保証、24時間365日電話サポート