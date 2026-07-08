56V高出力ファンに45000mAh搭載。空調作業服フルセットが45％オフで10,890円に 【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】Letibe「空調作業服」をチェック！

Letibeの「空調作業服」がプライムデー先行セールの対象に。参考価格19,980円のところ、45％オフの10,890円で販売中。

夏場の屋外作業って、結局「首元までちゃんと涼しく感じるか」で快適さがかなり変わるもの。普通の空調作業服だと、背中側ばかり風が流れて、一番風を感じたい首元や脇まわりは思ったほど涼しく感じにくい……なんてことも少なくない。

今回のモデルは、首元へ風を送りやすいハイバックファン設計を採用。さらに、56V高出力ファンや45000mAhバッテリーを備えたフルセット仕様。今使っている空調作業服の風量や駆動時間に物足りなさを感じている人なら、チェックしておきたい1着と言えそうだ。

①首元へ風を送りやすいハイバック設計

首元や脇へ風を送りやすいハイバックファン設計を採用。座った時にファンが干渉しにくい構造で、フルハーネス対応も特徴だ。アルミ加工裏地やUVカット表地、保冷剤ポケットも備える。

②56V高出力ファン＋45000mAhバッテリー

56V高出力ファンと45000mAhバッテリーを組み合わせたフルセットモデル。手動5段階調整やAI調節モードを備えるほか、最大30時間駆動にも対応する。バッテリーはPSE認証取得。

③水洗い対応ファンと国内サポート

ファンは防水構造を採用し、水洗いにも対応。粉塵や汗が付きやすい作業環境でも手入れしやすい仕様となっている。国内サポートや製品保証も用意。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。 どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！