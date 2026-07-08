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Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第16回

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

突然の雨でも安心！ 濡れない＆歩きやすいアディダスのゴアテックスシューズがセール中 【Amazonプライムデー】

2026年07月08日 18時50分更新

文● モーダル小嶋／ASCII,ASCII編集部

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Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

AmazonでアディダスのTERREX TRACEROCKER 2 GTXをチェック！

雨の日でも安心、頼れるアディダス
TERREX TRACEROCKER 2 GTXが8,713円！

　雨の日の足元、意外と悩みます。濡れるのは避けたいけれど、毎日ゴツめのアウトドアシューズを履くのは少し気合いが入りすぎて見える。そんな「ちょうどいい雨の日靴」を探している人に合いそうなのが、アディダスのTERREX TRACEROCKER 2 GTXです。

　モデル名だけ見るとかなり本格派っぽいですが、ざっくり言えば「雨の日でも安心して歩きやすい、頼れるアディダスのスニーカー」です。Amazonプライムデー先行セールにて、参考価格15,400円から43%OFFの8,713円で販売されています。

　TERREX TRACEROCKER 2 GTXは、もともとトレイルランニングを想定したシューズ。舗装路だけでなく、土、砂利道、ぬかるみといった足場の悪い場所も走れるように作られています。

　注目したいポイントは、GORE-TEXメンブレンを搭載していること。アディダス公式では、防水性と透湿性を発揮し、悪天候でもシューズ内をドライに保つと説明されています。

　アウトソールにはTraxionラバーアウトソールを採用。さまざまな路面で安定した踏み込みをサポートしてくれます。雨の日の街歩きはもちろん、旅行や軽いハイキングなど、「今日は足元がちょっと不安だな」という日にも頼りになる一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

 

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TERREX TRACEROCKER 2 GTXの特徴

GORE-TEX搭載で雨の日も頼れる

　GORE-TEXメンブレンを備えており、防水性と透湿性を両立しているのが大きな魅力です。雨の日やぬかるんだ道でも、シューズ内をドライに保ちやすく、足元の不快感を軽減してくれます

Traxionアウトソールで滑りにくさに配慮

　アウトソールにはTraxionラバーアウトソールを採用。凹凸のあるソール形状により、悪路でのグリップ力を高め、さまざまな地形でしっかり踏み込めるようサポートします。

トレイル仕様ながら街でも履きやすい

　軽量クッショニングにより、ランニングシューズのような快適な履き心地を目指した設計です。本格的なアウトドア向けでありながら、見た目はスポーティーで街にもなじみやすい印象。雨の日用の普段履きとしても活躍してくれそうです。

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まとめ：梅雨の時期にもおすすめ

　とくにおすすめしたいのは、「雨の日に何を履けばいいか毎回ちょっと迷う」という人です。防水系の靴は便利な一方で、見た目が重たくなりすぎたり、普段の服に合わせにくかったりすることもあります。その点、TERREX TRACEROCKER 2 GTXはアディダスらしいスポーティーなデザインで、日常のコーディネートにも取り入れやすいのがうれしいところです。

　また、梅雨の時期は天気が読みにくく、駅の階段、濡れた路面、雨でぬかるんだ砂利道など、足元に気を使う場面が意外と多いもの。そんなとき、防水性とグリップ力を備えたシューズがあると安心感が違います。ガチの登山靴ほど大げさではなく、普通のスニーカーより頼もしい。こういう“ちょうどいい靴”は、持っていると自然と出番が増えるはずです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

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Amazonプライム会員がトクする一週間！

　Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

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　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

ポイントアップキャンペーンにエントリー

　Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。 どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

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