パナソニックの50型が大幅割引中。Fire TV搭載の4Kテレビが7万円台 【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonで割引中】パナソニック 50V型液晶テレビ「TV-50W80A」をチェック！

パナソニックの50V型液晶テレビ「TV-50W80A」がAmazonで割引対象。参考価格137,500円のところ、43％オフの78,800円で販売中。（以前は、参考価格125,000円から40％オフの75,535円でしたので、ご注意ください）

国内メーカーのテレビは気になるけれど、価格がネックになりがちだ。特に50型を超えてくると、なおさら。そんな中、パナソニックの「TV-50W80A」は、Fire TVを搭載した50V型の4K液晶テレビにもかかわらず、「パナソニックでこの価格ならアリかも」と思わせる1台だ。

①Fire TV搭載で動画配信サービスに対応

Fire TVを搭載し、放送中の番組やネット動画をひとつの画面から探せるのが特徴。Alexaにも対応しており、音声による操作も行なえる。50V型の4K液晶テレビとして、動画配信サービスとテレビ放送の両方に対応する。

②AI高画質エンジンと直下型高輝度液晶

映像面では、新世代AI高画質エンジンを搭載。AI技術を活用した高画質処理に加え、直下型高輝度液晶も採用しており、明るい映像を楽しめる。また、エリアコントラスト制御PROによってエリアごとにコントラスト制御を行ない、高コントラストな映像表現を支える。

③Dolby Atmos対応のサウンド機能

Dolby Atmosに対応している点も特徴のひとつ。映像だけでなく音にも配慮した構成を採用する。Fire TVによる動画コンテンツの視聴や4K映像とあわせて、サウンド面にも注目したい。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。 どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！