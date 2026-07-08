Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第13回
セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
仕事も遊びもこなせる、32GB・AI・OLEDに1TBを揃えた2-in-1のHPノートが割引中【Amazonプライムデー】
2026年07月08日 20時30分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
【Amazonで割引中】HP ノートパソコン「OmniBook X Flip 14-fk（B9DW7PA-AAAA）」をチェック！
HPのノートパソコン「OmniBook X Flip 14-fk（B9DW7PA-AAAA）」がAmazonプライム会員限定で割引対象に。参考価格249,700円のところ、12％オフの219,800円で販売中。
ノートパソコンを選ぶとき、CPUだけでなく、メモリ容量、ストレージ、画面品質まで見ておきたい。HP OmniBook X Flip 14-fkは、AMD Ryzen AI 7 350、32GBメモリ、1TB SSD、14.0インチの2.8K OLEDタッチディスプレイを備えたモデルで、性能面と表示品質の両方を重視したい人に向く構成である。
購入時に注意したいのは、Officeソフトが付属しない点だ。商品ページでは「Officeソフト：なし」と記載されているため、WordやExcelを使う予定がある場合は、別途Microsoft 365やOffice製品を用意する必要がある。また、重量は約1.41kgなので、軽量モバイルPCを最優先する人は、持ち運び頻度も含めて検討したい。
①あとから困りにくい“コア構成”
Ryzen AI 7とメモリ32GB、SSD 1TBを最初から搭載。ブラウザや資料作成、動画などを同時に動かしやすい構成。メモリやストレージは後から変更しにくい部分だけに、最初の選択がそのまま使い勝手に直結する。
②2.8K有機ELディスプレイ
14インチの2.8K OLEDを採用し、解像度と色域の両方を確保。テキストはくっきり表示され、動画や写真も発色が安定する。作業でもエンタメでも長時間見る画面だからこそ、ここを妥協しにくい人には重要なポイント。
③AI＋2-in-1で使い方の幅も確保
NPU最大50TOPSに対応したAI処理機能を備える。さらに2-in-1構造で、ノートだけでなくスタンドやタブレット形状でも使える。性能だけでなく、1台で幅広く使える構成。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 7 350
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】14.0インチ 2.8K OLED（タッチ対応）
【NPU】最大50TOPS
HP OmniBook X Flip 14-fkは、AI処理向けのNPU、32GBメモリ、1TB SSD、OLEDタッチディスプレイをまとめて備えた、余裕のある構成が魅力である。ブラウザーのタブを多く開く作業、資料作成、写真閲覧、動画視聴など、複数の用途を1台でこなしたい人にとって候補にしやすい。
一方で、Officeソフトは付属せず、メモリはオンボード仕様である点は確認しておきたい。あとから増設する前提ではなく、購入時の構成で使い続けるモデルと考えるのがよい。価格だけでなく、必要なソフト、持ち運びやすさ、保証内容まで見比べて選びたい一台である。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。 どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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