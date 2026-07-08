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Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第10回

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

「2〜3泊なのにスーツケース？」背負って動ける40L旅リュックという選択肢 【Amazonプライムデー】

2026年07月08日 21時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII,ASCII編集部

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[tomtoc] 旅行 リュック 大容量 40L 機内持ち込み ビジネス バックパック 旅行バッグ カバン リュックサック メンズ レディース 多機能 17.3型PC対応 撥水加工 部活 合宿 通学 通勤 トラベル 出張

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonスマイルセール】tomtoc ライトウェイ トラベルバックパック「Navigator-T66」をチェック！

　tomtocのライトウェイ トラベルバックパック「Navigator-T66」がAmazonスマイルセール対象。過去価格9,341円のところ、8％オフの8,593円で販売中。（以前は、過去価格10,990円から22％オフの8,593円でした）

　2〜3泊くらいの移動って、意外とバッグ選びが難しい。普通のリュックだと荷物が入りきらない。でもスーツケースを持っていくほどでもない。駅の階段や混雑した電車を移動していると、「もっと身軽に動けないかな」と思う場面はかなり多い。

　そんな中で選択肢に入ってくるのが、数日分の荷物を背負って動けるうえに180°フルオープン構造を採用したライトウェイ トラベルバックパック「Navigator-T66」だ。駅の階段や乗り換えでも、スーツケースより身軽に移動しやすい。

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①40L大容量で、2泊3日〜4泊5日にも対応

　旅行用バックパックとして設計された40Lモデル。着替えや洗面用品、ガジェット類までまとめて収納でき、2泊3日〜4泊5日ほどの旅行にも対応する。サイドベルトも備え、荷物が少ない時は厚みを抑えて持ち歩ける。

②機内持ち込み・保安検査に便利

　PC収納部は180°までフルオープン可能。主室を開けずにノートPCを確認しやすく、空港の保安検査でも扱いやすい。天面・側面ハンドルも備え、頭上収納棚や検査カゴから取り出しやすい。

③スマート収納システム

　17.3型ノートPC収納に加え、13インチiPad用ポケットも搭載。フロント、トップ、サイドの各部にも収納を備え、パスポートやスマホなど、移動中によく使う小物も分けて収納しやすい。

アマゾンでtomtoc ライトウェイ トラベルバックパック「Navigator-T66」を入手

・商品名：ライトウェイ トラベルバックパック「Navigator-T66」
・メーカー名：tomtoc

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Amazonプライム会員がトクする一週間！

　Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

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　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

ポイントアップキャンペーンにエントリー

　Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。 どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

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