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Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第8回

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

ブラウン最高峰シリーズ9に手が届く！ 洗浄機付き高性能電動シェーバーが3万円未満に！ 【Amazonプライムデー】

2026年07月08日 21時30分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT 電動 髭剃り メンズ 9360cc 【Amazon.co.jp 限定】6in1アルコール洗浄システム付 シェーバーケース付 ブラック

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

【Amazonタイムセール】ブラウン 電動シェーバー「シリーズ9 SPORT 9360cc」をチェック！

　ブラウンの電動シェーバー「シリーズ9 SPORT 9360cc」がAmazonタイムセール対象。参考価格52,800円のところ、44％オフの29,800円で販売中。

　電動シェーバーは毎日使うものだからこそ、買い替えるなら上位モデルも気になる。ただ、ブラウンのシリーズ9クラスになると価格のハードルは高い。深剃り性能を重視しつつも、これまで手が出なかったという人もいるだろう。今回のタイムセールは、そんなシリーズ9を検討するきっかけになりそうだ。

アマゾンでブラウン 電動シェーバー「シリーズ9 SPORT 9360cc」を入手

①アゴ下まで密着する深剃り性能

　ブラウン独自のアゴ下PRO密着ヘッドを採用。計算されたコンパクトヘッドが顔の凹凸にフィットし、剃りにくいアゴ下にも密着する。さらに4+1カットシステムやディープキャッチ網刃を備え、深剃りを重視するシリーズ9らしい構成だ。

②深剃りと肌へのやさしさを両立

　深剃り性能だけでなく、肌への負担軽減にも配慮。音波振動テクノロジーによる毎分10,000回の振動で摩擦を軽減するほか、人工知能テクノロジーがヒゲの濃さに応じてパワーを自動調整する。くせヒゲや寝たヒゲを捉えるための機構も備える。

③洗浄から充電までまとめて対応

　付属の6in1アルコール洗浄システムは、刃の洗浄と充電を1台でこなせるのが特徴。100％防水設計のためお風呂剃りにも対応する。毎日使うシェーバーだからこそ、手入れの手間を抑えられる点も魅力だ。

アマゾンでブラウン 電動シェーバー「シリーズ9 SPORT 9360cc」を入手

・商品名：電動シェーバー「シリーズ9 SPORT 9360cc」
・メーカー名：ブラウン

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Amazonプライム会員がトクする一週間！

　Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

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　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

ポイントアップキャンペーンにエントリー

　Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。 どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！

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