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Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第6回

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

防水防塵＆おサイフ対応 motorola g66jがタイムセールで2万円台に 【Amazonプライムデー】

2026年07月08日 18時30分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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Motorola(モトローラ)motorola g66j 5G PANTONE｜8GB/128GB｜ブラックオイスター｜SIMフリースマホ本体端末｜NFC/FeliCa対応｜FMラジオ搭載｜正規代理店品｜6.7インチ｜FHD+｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー5,200mAh｜PB810002JP

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

Motorola SIMフリースマートフォン「motorola g66j 5G」をチェック！

　MotorolaのSIMフリースマートフォン「motorola g66j 5G」がAmazonで値引き中。参考価格38,800円のところ、22％オフの30,303円で販売中（7月8日現在）。

　3万円前後のSIMフリースマートフォンを選ぶ際に気になるのは、価格だけでなく、長く使えるかどうかという安心感だ。motorola g66j 5G PANTONEは、IP68/IP69の防水防塵性能やMIL規格準拠の耐久性をうたうモデルで、普段使いはもちろん、外出先でスマートフォンを使う機会が多い人にも注目しやすい一台である。

　おサイフケータイ、eSIM、5G、120Hz表示、5,200mAhバッテリーなど、日常利用で重視されやすい機能を幅広く備えている点も特徴だ。一方で、販売元や保証条件は購入前に確認しておきたい。商品ページにも、正規販売代理店から購入した新品端末・付属品以外はメーカー保証対象外となる場合がある旨が記載されている。

アマゾンでMotorola SIMフリースマートフォン「motorola g66j 5G」を入手

①防水防塵とMIL規格準拠

　motorola g66j 5Gの大きな特徴がタフネス性能だ。IP68/IP69とうたう防水防塵性能に加え、MIL-STD-810H準拠の耐久性を備える。さらにディスプレーにはCorning Gorilla Glass 7iを採用。防水防塵だけでなく、耐久性にも配慮した仕様。

②おサイフケータイにも対応

　おサイフケータイに対応するほか、eSIMとnanoSIMによるデュアルSIM構成をサポート。さらに3.5mmイヤホンマイクジャックやFMラジオ機能も搭載しており、日常的に利用する機能もしっかり押さえている。

③120Hz対応の6.7型ディスプレー

　6.7型のフルHD+ディスプレーは最大120Hzのリフレッシュレートに対応する。カメラには約5000万画素のメインカメラを搭載し、Sony LYTIA 600センサーを採用。フロントカメラは約3200万画素で、Dolby Atmos対応ステレオスピーカーも利用できる。

アマゾンでMotorola SIMフリースマートフォン「motorola g66j 5G」を入手
 

　motorola g66j 5G PANTONEは、価格を抑えつつ、防水防塵性能やおサイフケータイ、大容量バッテリーなどを重視したい人に向くSIMフリースマートフォンである。高性能ゲームや本格的なカメラ性能を最優先するハイエンド志向の人よりも、SNS、動画視聴、地図、決済、通話といった日常用途を安定してこなしたい人に合いやすい。

　購入時は、カラー、メモリ／ストレージ容量、販売元、保証条件を必ず確認したい。とくにスマートフォンは同じ製品名でも販売元や保証の扱いが異なる場合があるため、価格だけで判断せず、正規代理店品かどうか、返品・保証の条件まで見ておくと安心である。

・商品名：SIMフリースマートフォン「motorola g66j 5G」
・メーカー名：Motorola

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