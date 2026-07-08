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Amazonプライムデー“買い”発掘隊！ 第4回

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

ビーサンより安心、スニーカーより涼しい！ キーン「NEWPORT H2」は“水辺も街も歩ける”サンダル 【Amazonプライムデー】

2026年07月08日 18時00分更新

文● モーダル小嶋、金子／ASCII

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Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

AmazonでキーンのNEWPORT H2をチェック！

サンダルなのに足先ガード付き
NEWPORT H2が15%OFF！

　夏にサンダルを履くと、楽である一方、足の指が危険にさらされることも。海辺の石、川原のゴツゴツ、キャンプ場の謎の段差、コンビニ前の車止め……。そんな危険から足先を守りつつ、水辺も街もそのまま歩けるのがキーンの「NEWPORT H2」

　7月7日よりプライムデー先行セールが始まったAmazonにて、参考価格15,400のところ、15%引きの13,020円で販売されています（7月8日現在）。

　キーンのNEWPORT H2は、“サンダルなのに、ちょっと靴っぽい”シューズ。足先がガバッと出る普通のサンダルと違って、つま先部分に成型ラバーガードを使用したガードが付いているので、川辺の石、キャンプ場のペグ、街中の段差などに足先をぶつけても不安がないのがうれしいところ。

　アッパーは速乾性に優れ、水や汚れに強いポリエステル素材。全方向対応型のアウトソールラグにレーザーサイピングを施し、接地面から水を押し流すことによって優れたグリップ性を発揮します。

　見た目はアウトドア感たっぷりですが、履き方はかなりラク。バンジーシューレースをキュッと絞ればフィット感を調整でき、スニーカーのように毎回きっちり靴ひもを結ぶ必要はありません。水辺で遊んで、そのまま車に戻って、帰りにコンビニへ寄る。そんな雑な夏の動きにも付き合ってくれます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

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NEWPORT H2の特徴

つま先ガードで、夏の足元に安心感

　なんといっても、ゴム製のつま先ガード。川の石、キャンプ場の小枝、街の段差など、夏の足元にありがちな小さな危険から足先を守ってくれます。サンダルで出かけたいけれど、むき出しの指は不安という人にちょうどいい作り。

水辺も街も歩ける水陸両用タイプ

　水に濡れる場面を想定したサンダルなので、川遊び、海辺、キャンプ、雨上がりの道などで使いやすいのが魅力。濡れたあとも扱いやすく、夏の旅行に持っていきたい。

歩いていても疲れにくい

　⾜裏の形状に合わせて⽴体成型されたEVAフットベッドが心地よいクッション性を発揮。履きやすさにも配慮です。

バンジーレースで脱ぎ履きがラク

　靴ひもの代わりに、伸縮するバンジーシューレースを採用しています。足に合わせてキュッと調整でき、脱ぎ履きもスムーズ。サンダルの気楽さは欲しいけれど、歩いている途中にパカパカするのはイヤ、という人にも扱いやすい一足です。

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まとめ：水辺も街もこれ1足！

　おすすめしたいのは、「サンダルはラクだけど、足先むき出しはちょっと怖い」という人です。海、川、キャンプ、フェス、旅行先の散歩など、夏の外出は足元に罠が多め。確かなつま先ガードにより、足先を保護してくれる安心感が強みです。

　接地面から水を押し流すことによって優れたグリップ性を発揮するアウトソール、⾜裏の形状に合わせて⽴体成型されたEVAフットベッドなど、コンクリートや河原でも安定して歩けます。

　「今日は歩く」「濡れるかも」「荷物は減らしたい」という日に強いタイプ。サンダルの気楽さとスニーカーの安心感をまとめたシューズといえます。

　なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

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