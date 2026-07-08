セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介
雨でもガシガシ歩ける！ メレルのGORE-TEXシューズが街でも旅行でも頼もしすぎる 【Amazonプライムデー】
2026年07月08日 17時30分更新
Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
雨の日の靴選び、これで解決
メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEXが36%OFF！
雨の日の靴選び、毎回ちょっと面倒です。革靴は濡らしたくないし、白スニーカーは水たまりに負けるし、かといって長靴で出かけるほど大げさでもない。そんなときちょうどよさそうなのが、「メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」。Amazonにて、参考価格24,200円から42%OFFの14,150円で販売されています（7月8日現在）。
見た目は、つるんと上品なスニーカーではなく、メッシュの凹凸やソールの厚みがあるアウトドア顔。そこにGORE-TEXの防水透湿メンブレン、クッション性のあるFloatMax Foam、歩行を支えるラバーアウトソールを合わせています。
靴紐を結び手間のないエラスティックレースキーパー、天然由来成分でニオイを抑制するCleansport NXT 防臭加工など、気楽に履き回せる工夫もたくさん。雨に濡れにくくて、歩きやすくて、ちょっとゴツくてカッコいい靴です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEXの特徴
雨の日に強いGORE-TEX仕様
靴内部にGORE-TEX防水透湿メンブレンを採用しています。水の侵入を抑えつつ、靴の中のムレも逃がしやすいので、突然の雨や濡れた路面でも安心感があります。
歩きやすさを支えるFloatMax Foam
ミッドソールにはFloatMax Foamを採用しています。クッション性と反発弾性を備えたフォームで、駅までの移動、休日の散歩、フェス会場のうろうろ歩きまで受け止めてくれます。
街でも浮きにくいアウトドア顔
撥水ラギッドメッシュアッパーや厚めのソールで、しっかりアウトドアの雰囲気があります。ただ、登山靴ほど大げさではなく、普段のパンツにも合わせやすいバランスです。
まとめ：雨の日に履ける“ちゃんとカッコいい靴”
「メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」は、天気予報を見て靴を選ぶのが面倒な人におすすめ。朝は晴れていたのに夕方にざっと降る、駅までの道に水たまりができる、旅行中に急に天気が崩れる。そういう小さな面倒を、足元でかなり減らしてくれます。
アウトドア靴なのに「本気で山に行きます！」というデザインでもありません。デニム、カーゴパンツ、黒いパンツあたりに合わせると、街でもちゃんと収まります。白スニーカーでは不安、革靴ではしんどい、長靴はさすがに大げさ。そんな日にぴったりの一足です。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Amazonプライム会員がトクする一週間！
Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。 どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
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