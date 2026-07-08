雨でもガシガシ歩ける！ メレルのGORE-TEXシューズが街でも旅行でも頼もしすぎる 【Amazonプライムデー】

セール対象だけじゃない！ プライムデー中に見ておきたい気になる商品を紹介

Amazonプライムデーは、ガジェットから日用品まで注目商品がセール価格になるオトクな期間。先行セールは7月7日から、本番は7月10日から13日まで開催されます。対象はAmazonプライム会員。欲しかったアイテムを手に入れる絶好の機会なので、見逃し厳禁です。Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

雨の日の靴選び、毎回ちょっと面倒です。革靴は濡らしたくないし、白スニーカーは水たまりに負けるし、かといって長靴で出かけるほど大げさでもない。そんなときちょうどよさそうなのが、「メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」。Amazonにて、参考価格24,200円から42%OFFの14,150円で販売されています（7月8日現在）。

見た目は、つるんと上品なスニーカーではなく、メッシュの凹凸やソールの厚みがあるアウトドア顔。そこにGORE-TEXの防水透湿メンブレン、クッション性のあるFloatMax Foam、歩行を支えるラバーアウトソールを合わせています。

靴紐を結び手間のないエラスティックレースキーパー、天然由来成分でニオイを抑制するCleansport NXT 防臭加工など、気楽に履き回せる工夫もたくさん。雨に濡れにくくて、歩きやすくて、ちょっとゴツくてカッコいい靴です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日に強いGORE-TEX仕様

靴内部にGORE-TEX防水透湿メンブレンを採用しています。水の侵入を抑えつつ、靴の中のムレも逃がしやすいので、突然の雨や濡れた路面でも安心感があります。

歩きやすさを支えるFloatMax Foam

ミッドソールにはFloatMax Foamを採用しています。クッション性と反発弾性を備えたフォームで、駅までの移動、休日の散歩、フェス会場のうろうろ歩きまで受け止めてくれます。

街でも浮きにくいアウトドア顔

撥水ラギッドメッシュアッパーや厚めのソールで、しっかりアウトドアの雰囲気があります。ただ、登山靴ほど大げさではなく、普段のパンツにも合わせやすいバランスです。

まとめ：雨の日に履ける“ちゃんとカッコいい靴”

「メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」は、天気予報を見て靴を選ぶのが面倒な人におすすめ。朝は晴れていたのに夕方にざっと降る、駅までの道に水たまりができる、旅行中に急に天気が崩れる。そういう小さな面倒を、足元でかなり減らしてくれます。

アウトドア靴なのに「本気で山に行きます！」というデザインでもありません。デニム、カーゴパンツ、黒いパンツあたりに合わせると、街でもちゃんと収まります。白スニーカーでは不安、革靴ではしんどい、長靴はさすがに大げさ。そんな日にぴったりの一足です。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Amazonプライム会員がトクする一週間！

Amazonは「Amazonプライムデー」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを7月10日0時〜7月13日23時59分までの期間で開催。先行セールは7月7日0時からです！

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。7月7日〜7月13日までのセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

Amazonプライムデーの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。 どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！