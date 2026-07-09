Amazonセール情報大紹介！ 第2009回
Apple AirPods Pro 3が13％オフ。ノイキャン搭載モデルが34,800円
2026年07月09日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」をチェック！
Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」がAmazonタイムセール対象。参考価格39,800円のところ、13％オフの34,800円で販売中。
欲しいと思いながらも、価格が変わるまで待っていたApple製品は少なくない。「AirPods Pro 3」は、アクティブノイズキャンセリングや心拍センサー、ライブ翻訳などを備えたモデル。普段は価格を理由に見送っていたなら、手に取りやすくなったタイミングといえそうだ。
①アクティブノイズキャンセリングと新しい音響設計
世界最高をうたうインイヤーアクティブノイズキャンセリングを採用し、AirPods Pro 2と比べて最大2倍の不要な雑音を低減。新しい音響アーキテクチャにより、低音をこれまでになく豊かに再現するほか、楽器の音色や声も細部までクリアに表現する。
②心拍センサーとライブ翻訳に対応
心拍数センサーを搭載し、50種類のワークアウトで心拍数や消費カロリーを把握できる。加えてiPhoneではムーブリングや歩数も確認可能。さらに、Apple Intelligenceによるライブ翻訳に対応し、さまざまな言語でのコミュニケーションをサポートする。
③5サイズイヤーチップとオーディオ性能
新しいイヤーチップは5サイズを用意し、着け心地がさらに安定。オーディオパフォーマンスも全体的に向上する。1回の充電でアクティブノイズキャンセリング有効時は最大8時間の再生に対応する。
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