M5搭載MacBook Airが1万9051円引き！ 16GBメモリ／1TB SSDモデルが259,749円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Apple 2026 MacBook Air（M5・13インチ）をチェック！

Appleのノートパソコン「MacBook Air （M5・13インチ）」がAmazonで販売中。16GBメモリ／1TB SSDのモデルが、Apple公式では278,800円のところ、1万9,051円安い259,749円で購入できる（色はスターライト）。

MacBook Airは、薄型・軽量のボディーと長いバッテリー駆動時間を両立した、持ち運びやすさ重視のMac。今回の構成は、M5チップに加えて16GBのユニファイドメモリと1TB SSDを搭載。書類や写真、動画などを本体に多く保存したい人や、購入後にストレージ不足で困りたくない人に適している。容量の少ないモデルより価格は上がりますが、外付けストレージに頼る場面を減らせるのが利点だ。

M5チップを搭載した13インチモデル

2026 MacBook Air M5は、AppleのM5チップを搭載した13インチモデル。最大18時間のバッテリー駆動に対応し、外出先でも電源を気にせず使える時間が長い。複数のアプリを開いたまま作業する場面でも動作が重くなりにくいスペックだ。

メモリ16GB、ストレージ1TBの容量

ユニファイドメモリは16GB、ストレージは1TB SSDを搭載する。写真や動画、書類などを本体に保存しながら使える容量で、日常的な作業から趣味用途まで幅広く扱いやすい。

13.6インチLiquid Retinaと約1.23kgの本体

ディスプレイは13.6インチのLiquid Retinaを採用し、10億色表示に対応する。重量は約1.23kgでバッグに入れて持ち歩きやすいサイズ。Thunderbolt 4ポートを2基備え、最大2台の外部ディスプレイ接続に対応する。

購入前に注意したいのが、同じMacBook Airでも、メモリ容量、SSD容量、色によって価格が異なることである。今回の価格は、16GBユニファイドメモリ、1TB SSD、スターライトの構成に適用されている。商品ページで別の色や容量を選ぶと価格が変わる可能性があるため、カートに入れる前に選択内容を確認したい