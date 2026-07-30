Copilot+ PC対応、Ryzen AI 7・32GBメモリ搭載「mouse B5」が約4万円引き

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】マウスコンピューター ノートPC「mouse B5（B5A7A01SR3SIW1106AZ）」をチェック！

マウスコンピューターのノートPC「mouse B5（B5A7A01SR3SIW1106AZ）」がAmazonで割引対象。参考価格279,800円のところ、約4万円引きの239,980円で販売中。

ノートPCは、一度買えば何年も付き合うもの。だから、価格だけでなく数年後も快適に使える構成かどうかも見ておきたい。「mouse B5」はRyzen AI 7 350プロセッサと32GBメモリを搭載し、Copilot+ PCにも対応。AI機能を使い始めても、性能不足を気にせず長く使いたい人には気になる1台だ。

①Ryzen AI 7と32GBメモリを搭載したCopilot+ PC

Ryzen AI 7 350プロセッサと32GBメモリを組み合わせた構成で、Copilot+ PCに対応。NPUにはAMD Ryzen AI、グラフィックスにはAMD Radeon 860Mを採用する。500GB NVMe Gen4 SSDを備え、Windows 11 Homeを搭載する。

②15.3型WQXGA・120Hz対応ディスプレー

15.3型の広視野角ノングレア液晶を採用し、解像度は2560×1600ドットのWQXGA。120Hz表示や16:10のアスペクト比に対応する。約200万画素WebカメラはWindows Hello対応で、プライバシーシャッターも備える。

③Wi-Fi 7対応と充実したインターフェース

Wi-Fi 7やBluetooth 5に対応するほか、USB4、USB Type-C、USB Type-A、HDMI、有線LAN、SDカードリーダーを装備。3年間のセンドバック修理保証と24時間365日電話サポートも付属する。

製品スペック

【CPU】Ryzen AI 7 350プロセッサ

【メモリ】32GB

【ストレージ】500GB SSD（NVMe Gen4）

【ディスプレー】15.3型（2560×1600ドット、WQXGA、120Hz、ノングレア）