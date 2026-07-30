15.6型の大画面を5万円台で。「ASUS Chromebook CX15」がタイムセール中

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【Amazonタイムセール】ASUS Chromebook CX15（CX1505CTA-S70284）をチェック！

ASUSの「ASUS Chromebook CX15（CX1505CTA-S70284）」がAmazonタイムセール対象。参考価格58,140円のところ、5％オフの54,980円で販売中。

Chromebookって小さいモデルをイメージする人も多いと思う。でも、家で使うなら画面は大きいほうがラクだ。Webページを開きっぱなしにしたり、動画を見たり、書類を開いたり。そんな普段使いを考えると、「ASUS Chromebook CX15」の15.6型ディスプレーはちょうどいい。8GBメモリも備え、普段使いの1台として選びやすい。

①15.6型フルHDの大画面で見やすく使える

15.6型フルHDノングレアディスプレーは、狭額ベゼルにより画面占有率87％を実現。映り込みを抑えたノングレアパネルを採用し、180°開く液晶ヒンジも備える。資料やアイデアを共有しやすく、広い表示エリアを生かした使い方ができる。

②充実のインターフェースとセキュリティー

HDMIに加え、USB 3.2 Gen 1 Type-CとType-A、3.5mmオーディオコンボジャックを装備。ポート類はすべて本体左側へ配置し、マウス操作の邪魔になりにくい設計。Google Titan CセキュリティチップやWebカメラ用物理シールドも備える。

③和紙風デザインと堅牢性を兼ね備えたボディ

本体表面には和紙から着想を得た質感を取り入れ、再生プラスチックを30％使用した環境に配慮した設計を採用。MIL-STD-810H準拠のテストに加え、ASUS独自の品質テストもクリアし、デザイン性と堅牢性を両立している。

製品スペック

【CPU】インテル プロセッサー N50

【メモリ】8GB

【ストレージ】64GB eMMC

【ディスプレー】15.6型フルHD（1,920×1,080ドット）ノングレアTFTカラー液晶（60Hz）