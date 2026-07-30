Amazonセール情報大紹介！ 第2114回
15.6型の大画面を5万円台で。「ASUS Chromebook CX15」がタイムセール中
2026年07月30日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS Chromebook CX15（CX1505CTA-S70284）をチェック！
ASUSの「ASUS Chromebook CX15（CX1505CTA-S70284）」がAmazonタイムセール対象。参考価格58,140円のところ、5％オフの54,980円で販売中。
Chromebookって小さいモデルをイメージする人も多いと思う。でも、家で使うなら画面は大きいほうがラクだ。Webページを開きっぱなしにしたり、動画を見たり、書類を開いたり。そんな普段使いを考えると、「ASUS Chromebook CX15」の15.6型ディスプレーはちょうどいい。8GBメモリも備え、普段使いの1台として選びやすい。
①15.6型フルHDの大画面で見やすく使える
15.6型フルHDノングレアディスプレーは、狭額ベゼルにより画面占有率87％を実現。映り込みを抑えたノングレアパネルを採用し、180°開く液晶ヒンジも備える。資料やアイデアを共有しやすく、広い表示エリアを生かした使い方ができる。
②充実のインターフェースとセキュリティー
HDMIに加え、USB 3.2 Gen 1 Type-CとType-A、3.5mmオーディオコンボジャックを装備。ポート類はすべて本体左側へ配置し、マウス操作の邪魔になりにくい設計。Google Titan CセキュリティチップやWebカメラ用物理シールドも備える。
③和紙風デザインと堅牢性を兼ね備えたボディ
本体表面には和紙から着想を得た質感を取り入れ、再生プラスチックを30％使用した環境に配慮した設計を採用。MIL-STD-810H準拠のテストに加え、ASUS独自の品質テストもクリアし、デザイン性と堅牢性を両立している。
製品スペック
【CPU】インテル プロセッサー N50
【メモリ】8GB
【ストレージ】64GB eMMC
【ディスプレー】15.6型フルHD（1,920×1,080ドット）ノングレアTFTカラー液晶（60Hz）
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