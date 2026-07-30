Amazonセール情報大紹介！ 第2116回
Snapdragon X Plus・16GBメモリ搭載のSurface LaptopがAmazonで約2万円引き
2026年07月30日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Microsoft ノートPC「Surface Laptop」をチェック！
MicrosoftのノートPC「Surface Laptop」がAmazonで割引対象。参考価格164,780円のところ、13％オフの143,798円で販売中。
Microsoftの「Surface Laptop」は、13型PixelSenseタッチスクリーンやCopilot+ PC対応を備えたノートPC。タッチ操作に対応するほか、最大16時間のWeb使用にも対応し、日常使いから仕事まで幅広いシーンで活用できる。
①45TOPSのNPUでAI機能を支える
Snapdragon X Plusの8コアCPUに加え、45TOPSのQualcomm Hexagon NPUを搭載。Copilot+ PCに対応し、Microsoft 365 CopilotやWindows Studioエフェクトなど、AIを活用した機能を利用できる。
②3:2表示の13型PixelSenseタッチスクリーン
13型PixelSenseタッチスクリーンは、1920×1280ドットの表示に対応。縦横比3:2と薄いベゼルで画面を広く使えるほか、最大60Hzのリフレッシュレート、sRGBとEnhancedのカラー設定も備える。
③1.22kgの軽量ボディと充実した基本機能
本体は約285.65×214.14×15.6mm、重量約1.22kg。最大23時間のローカル動画再生に対応するほか、USB-C×2とUSB-A、Windows Hello指紋認証電源ボタン、1080pカメラ、Dolby Audio搭載Omnisonicスピーカーを備える。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X Plus（8コア）
【メモリ】16GB LPDDR5x
【ストレージ】256GB（UFS）
【ディスプレー】13型 PixelSenseタッチスクリーン（1920×1280）
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