Snapdragon X Plus・16GBメモリ搭載のSurface LaptopがAmazonで約2万円引き

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Microsoft ノートPC「Surface Laptop」をチェック！

MicrosoftのノートPC「Surface Laptop」がAmazonで割引対象。参考価格164,780円のところ、13％オフの143,798円で販売中。

Microsoftの「Surface Laptop」は、13型PixelSenseタッチスクリーンやCopilot+ PC対応を備えたノートPC。タッチ操作に対応するほか、最大16時間のWeb使用にも対応し、日常使いから仕事まで幅広いシーンで活用できる。

①45TOPSのNPUでAI機能を支える

Snapdragon X Plusの8コアCPUに加え、45TOPSのQualcomm Hexagon NPUを搭載。Copilot+ PCに対応し、Microsoft 365 CopilotやWindows Studioエフェクトなど、AIを活用した機能を利用できる。

②3:2表示の13型PixelSenseタッチスクリーン

13型PixelSenseタッチスクリーンは、1920×1280ドットの表示に対応。縦横比3:2と薄いベゼルで画面を広く使えるほか、最大60Hzのリフレッシュレート、sRGBとEnhancedのカラー設定も備える。

③1.22kgの軽量ボディと充実した基本機能

本体は約285.65×214.14×15.6mm、重量約1.22kg。最大23時間のローカル動画再生に対応するほか、USB-C×2とUSB-A、Windows Hello指紋認証電源ボタン、1080pカメラ、Dolby Audio搭載Omnisonicスピーカーを備える。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X Plus（8コア）

【メモリ】16GB LPDDR5x

【ストレージ】256GB（UFS）

【ディスプレー】13型 PixelSenseタッチスクリーン（1920×1280）