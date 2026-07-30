「聞く・照らす・充電」を1台で。ソニーの防災ラジオが22％オフ

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【Amazonで割引中】ソニー 防災ラジオ「ICF-B300」をチェック！

ソニーの防災ラジオ「ICF-B300」がAmazonで割引対象。参考価格18,840円のところ、22％オフの14,780円で販売中。

防災ラジオは普段使う機会が少ないからこそ、いざというときに必要な機能が足りないと困る。情報収集だけでなく、明かりやスマートフォンの充電まで1台でまかなえれば、備えとしての安心感も変わってくる。ソニーの「ICF-B300」は、手回し充電やUSB AC充電、太陽光充電に対応し、停電時を想定した機能を1台にまとめている。

①3通りの充電方法で非常時に備える

手回し充電に加え、USB AC充電と太陽光充電に対応。本体のハンドルを回転させて内蔵充電池へ充電できるほか、手回しハンドルは握りやすさや回しやすさに配慮したデザインを採用する。状況に応じて複数の充電方法を選べる点は、大きな魅力だ。

②FM/AMラジオとスマートフォン充電に対応

FM/AM2バンド受信に加え、ワイドFM（FM補完放送）にも対応。大口径3.6cmスピーカーと電気的チューニング方式を採用し、聴き取りやすさやチューニングのしやすさにも配慮している。スマートフォンや携帯電話へのおすそ分け充電にも対応する。

③防滴仕様と付属品で非常時の使いやすさにも配慮

IPX4対応の防滴仕様を備え、水しぶきや少量の雨がかかる環境でも使用できる。夜間や停電時に使えるLEDスポットライトを装備するほか、USB Type-CケーブルとマイクロUSBケーブル、ハンドストラップや非常用の笛、キャリングポーチも付属する。