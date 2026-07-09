Amazonセール情報大紹介！ 第2008回
Apple Watch SE 3が一気に11％オフ。常時表示も睡眠スコアも使える入門機
2026年07月09日 13時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple Watch SE 3（GPSモデル）40mmをチェック！
「Apple Watch SE 3（GPSモデル）40mm」がAmazonタイムセール対象。参考価格37,800円のところ、11％オフの33,580円で販売中。
Apple Watchは、通知を見るだけでなく、健康管理や睡眠の記録、安全機能まで日常的に活用できることも魅力の一つだ。「Apple Watch SE 3（GPSモデル）」は、常時表示ディスプレイや睡眠スコア、皮膚温センサー、安全機能などを備えたモデル。日常で役立つ機能を幅広く搭載し、Apple Watch入門機としても選びやすい。
①健康管理機能を幅広く搭載
バイタルアプリや皮膚温センサーを備え、睡眠スコアや睡眠時無呼吸の通知に対応。高心拍数・低心拍数、不規則な心拍リズムも通知でき、日々の健康管理をサポートする。
②転倒検知や衝突事故検知に対応
転倒した時や重大な衝突事故を検知すると、緊急通報サービスへの救助要請や、あらかじめ設定した緊急連絡先への連絡をサポート。目的地への到着を自動で知らせる到着確認機能も備える。
③S10チップと高速充電を採用
S10チップと4コアNeural Engine、64GBストレージを搭載。通常使用で最大18時間のバッテリー駆動に対応し、SE 2と比べて最大2倍速い充電を実現。約15分の充電で最大8時間使用できる。
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