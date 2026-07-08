Amazonセール情報大紹介！ 第2006回
20万円前後でここまで載る。RTX5060・メモリ32GB搭載Lenovoゲーミングノートが38％オフ
2026年07月08日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデー先行セール】Lenovo ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10（83JE01ERJP）」をチェック！
LenovoのゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10（83JE01ERJP）」がAmazonプライムデー先行セール対象。参考価格334,799円のところ、38％オフの208,800円で販売中。
20万円前後のゲーミングノートを選ぶとき、これまでは構成をどこかで妥協する場面も少なくなかった。ところが今回のプライムデー先行セールでは、一段上の構成も比較対象に入ってきている。「LOQ 15IRX10」もその1台。ワンランク上の構成を狙うなら、見逃せない1台だ。
①Core i7・RTX 5060・32GBメモリ搭載
Core i7-14700HXとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせ、32GB（16GB×2）のDDR5-5600メモリを搭載。512GB PCIe NVMe SSDとWindows 11 Homeを採用する。
②144Hz・G-SYNC対応の15.6型IPS液晶
15.6型フルHD IPS液晶は144HzリフレッシュレートとNVIDIA G-SYNCに対応し、非光沢パネルを採用。約1677万色表示のLEDバックライト液晶となっている。
③充実したインターフェースと装備
DisplayPort出力とPower Delivery対応のUSB Type-Cに加え、USB Type-A×3、HDMI 2.1、有線LAN端子、マイク・ヘッドホンコンボジャックを装備。500万画素Webカメラや電子式プライバシーシャッター、ホワイトバックライト・キーボードも備える。
製品スペック
【CPU】Core i7-14700HX
【メモリ】32GB（16GB×2）DDR5-5600
【ストレージ】512GB PCIe NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）IPS、144Hz、非光沢、NVIDIA G-SYNC対応
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