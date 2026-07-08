MS Office2年分付きの15.6型ノート、ASUS Vivobook 15が10万円台に！

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【プライムデー先行セール】ASUS ノートPC「Vivobook 15 M1502NAQ（M1502NAQ-R7165BUWS）」をチェック！

ASUSのノートPC「Vivobook 15 M1502NAQ（M1502NAQ-R7165BUWS）」がAmazonプライムデー先行セールに。参考価格139,800円のところ、22％オフの108,800円で販売中。

ノートPCは本体価格だけで選びがちだ。しかし実際には、Officeソフトの有無によって購入後の使い勝手は大きく変わる。後から用意するか、最初から含まれているモデルを選ぶかも重要なポイントだ。今回のVivobook 15は、Microsoft 365 Personal（24カ月版）に加え、Ryzen 7や16GBメモリを備えたモデルとなっている。

15.6型ノートPCを選ぶ際に見落としがちなのが、Officeソフトの有無である。表計算や文書作成を日常的に使うなら、PC本体の価格だけでなく、購入後に必要なソフトまで含めた総額で考えたい。本モデルはMicrosoft 365 Personal（24カ月版）付きのため、買ってすぐに仕事や学習用として使いやすい構成になっている。

加えて、Ryzen 7、16GBメモリ、512GB SSDという構成は、ブラウザー作業、動画視聴、オンライン会議、文書作成などをまとめてこなしたい人に向く。約1.7kgの15.6型モデルなので、毎日持ち歩くモバイルノートというより、自宅や職場で画面の広さを重視して使う1台として検討したい。

①Office 24カ月版を搭載

ノートPCは本体性能だけでなく、購入後に必要になるソフトウェアも見ておきたい。本モデルはMicrosoft 365 Personal（24カ月版）を搭載しているのが特徴。Amazon.co.jp限定のクワイエットブルーカラーを採用している点にも注目したい。

②Ryzen 7と16GBメモリを搭載

AMD Ryzen 7 170プロセッサーに加え、16GB DDR5-4800メモリと512GB PCIe 4.0 SSDを搭載。CPUは8コア／16スレッド構成を採用しており、ストレージにはNVMe接続SSDを備える。

③15.6型フルHD液晶を採用

15.6型フルHD（1920×1080ドット）のノングレア液晶を搭載。テンキー付きキーボードに加え、プライバシーシャッター付きWebカメラやAIノイズキャンセリング機能も備える。USB Type-CやHDMIも搭載しており、周辺機器との接続にも対応する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 170（8コア／16スレッド）

【メモリ】16GB DDR5-4800

【ストレージ】512GB PCIe 4.0 NVMe SSD

【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080ドット）ノングレア

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）

購入前に確認しておきたいのは、本モデルがMicrosoft 365 Personal（24カ月版）付きの構成である点だ。永続版Officeではなく、利用期間が決まったサブスクリプション版のため、2年後以降も継続して使う場合は更新費用を考慮しておきたい。

また、15.6型でテンキー付きのため、表計算や事務作業には扱いやすい一方、携帯性を最優先する人にはやや大きめのサイズ感となる。価格だけでなく、Officeの種類、画面サイズ、重量、ポート構成まで確認したうえで選びたいモデルである。