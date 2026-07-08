Amazonセール情報大紹介！ 第2004回
Microsoft 365 Personal 24カ月版付きの15.6型Vivobookがプライムデー先行セールに
MS Office2年分付きの15.6型ノート、ASUS Vivobook 15が10万円台に！
2026年07月08日 07時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【プライムデー先行セール】ASUS ノートPC「Vivobook 15 M1502NAQ（M1502NAQ-R7165BUWS）」をチェック！
ASUSのノートPC「Vivobook 15 M1502NAQ（M1502NAQ-R7165BUWS）」がAmazonプライムデー先行セールに。参考価格139,800円のところ、22％オフの108,800円で販売中。
ノートPCは本体価格だけで選びがちだ。しかし実際には、Officeソフトの有無によって購入後の使い勝手は大きく変わる。後から用意するか、最初から含まれているモデルを選ぶかも重要なポイントだ。今回のVivobook 15は、Microsoft 365 Personal（24カ月版）に加え、Ryzen 7や16GBメモリを備えたモデルとなっている。
15.6型ノートPCを選ぶ際に見落としがちなのが、Officeソフトの有無である。表計算や文書作成を日常的に使うなら、PC本体の価格だけでなく、購入後に必要なソフトまで含めた総額で考えたい。本モデルはMicrosoft 365 Personal（24カ月版）付きのため、買ってすぐに仕事や学習用として使いやすい構成になっている。
加えて、Ryzen 7、16GBメモリ、512GB SSDという構成は、ブラウザー作業、動画視聴、オンライン会議、文書作成などをまとめてこなしたい人に向く。約1.7kgの15.6型モデルなので、毎日持ち歩くモバイルノートというより、自宅や職場で画面の広さを重視して使う1台として検討したい。
①Office 24カ月版を搭載
ノートPCは本体性能だけでなく、購入後に必要になるソフトウェアも見ておきたい。本モデルはMicrosoft 365 Personal（24カ月版）を搭載しているのが特徴。Amazon.co.jp限定のクワイエットブルーカラーを採用している点にも注目したい。
②Ryzen 7と16GBメモリを搭載
AMD Ryzen 7 170プロセッサーに加え、16GB DDR5-4800メモリと512GB PCIe 4.0 SSDを搭載。CPUは8コア／16スレッド構成を採用しており、ストレージにはNVMe接続SSDを備える。
③15.6型フルHD液晶を採用
15.6型フルHD（1920×1080ドット）のノングレア液晶を搭載。テンキー付きキーボードに加え、プライバシーシャッター付きWebカメラやAIノイズキャンセリング機能も備える。USB Type-CやHDMIも搭載しており、周辺機器との接続にも対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 170（8コア／16スレッド）
【メモリ】16GB DDR5-4800
【ストレージ】512GB PCIe 4.0 NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080ドット）ノングレア
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）
購入前に確認しておきたいのは、本モデルがMicrosoft 365 Personal（24カ月版）付きの構成である点だ。永続版Officeではなく、利用期間が決まったサブスクリプション版のため、2年後以降も継続して使う場合は更新費用を考慮しておきたい。
また、15.6型でテンキー付きのため、表計算や事務作業には扱いやすい一方、携帯性を最優先する人にはやや大きめのサイズ感となる。価格だけでなく、Officeの種類、画面サイズ、重量、ポート構成まで確認したうえで選びたいモデルである。
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