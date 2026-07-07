エレクトロニック・アーツが展開する「Apex Legends」にて、『サイバーパンク2077』およびアニメ『サイバーパンク エッジランナーズ』とのコラボを発表された。

本イベントでは、マップ「E-District」がサイバーパンク2077のナイトシティ仕様になるほか、スキンのコラボレーションを実施。「ワイルドカード」も、Cyberpunk 2077仕様のスキルが登場する。

E-Districtがサイバーパンク2077仕様に

アラサカ社によって乗っ取られた「The Citadel（シタデル）」も登場

E-Districtは、前に実装されていた夜バーションが復活。ネオンや霧、照明が強化され、よりサイバーパンク2077の世界観に没入できる姿へと変貌している。マップ内の企業スポンサーは、サイバーパンク2077の有名企業に置き換わっており、垂直のホログラム看板なども登場する。

また、マップ中央のランドマーク「エナジーバンク」は、アラサカ社によって乗っ取られた「The Citadel（シタデル）」へと姿を変え、赤い照明やアラサカのロゴによって装飾されている。さらに、上空にはアニメのヒロイン「ルーシー」の月へ行くという夢を象徴する巨大な月が浮かんでいる。サイバーパンク2077やサイバーパンク エッジランナーズのファンであれば、ひととき戦闘を忘れて、歩き回りたいマップに仕上がっている。

レジェンドスキンも複数登場

レジェンドスキンは、単なるコスプレではなく、レジェンドとサイバーパンクのキャラクターの性格やプレイスタイルが一致するように選定されたという。

ルーシーはオルター、デイビット・マルティネスはスパロー、レベッカはランパート、V（ヴィー）はクリプト、女性Vはライフライン、ロイスはジブラルタル、パナムはローバ、リジィー・ウィズィーはアッシュに割り当てられている。計8種類のレジェンダリーコラボスキンが登場予定だ。

さらに、コラボレーション初となるミシック武器も登場。サイバーパンク2077で人気のAI搭載スマートピストル「スキッピー」が、オルタネーターのミシック武器スキンとして採用されている。

ワイルドカードに新メカニクス「サイバーウェア」を導入

ワイルドカードでは、肉体の限界を超える新メカニクス「サイバーウェア」が導入される。プレイヤーは試合開始時に、ルーシーにインスパイアされた「Blackwall breach（ブラックウォール・ブリーチ）」か、デイビッドにインスパイアされた「サンデヴィスタン」のいずれかを選択して装備できる。

ブラックウォール・ブリーチを発動すると透明かつ無敵状態になり、解除時に電撃の爆発を起こして周囲の敵のシールドを破壊する。一方、サンデヴィスタンを使用すると、かつてない超高速移動が可能になり敵を翻弄できる。

しかし、サイバーウェアを使用するたびに身体への負荷が蓄積し、管理を怠ると「サイバーサイコシス（サイバー精神病）」を発症する。この状態になるとシールドと武器を失い、強力な素手での近接攻撃しかできなくなるため、マップ各所に配置された注射器「免疫ブロッカー」を使用して、定期的に身体のストレスを軽減するリソース管理が求められる。