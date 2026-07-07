ルーシーはオルター、デイビットはスパローなど計8種類のコラボスキンも登場
Apex Legendsとサイバーパンク2077がコラボ！ 初のコラボミシック武器ではスキッピーが躍るよ
エレクトロニック・アーツが展開する「Apex Legends」にて、『サイバーパンク2077』およびアニメ『サイバーパンク エッジランナーズ』とのコラボを発表された。
本イベントでは、マップ「E-District」がサイバーパンク2077のナイトシティ仕様になるほか、スキンのコラボレーションを実施。「ワイルドカード」も、Cyberpunk 2077仕様のスキルが登場する。
E-Districtがサイバーパンク2077仕様に
アラサカ社によって乗っ取られた「The Citadel（シタデル）」も登場
E-Districtは、前に実装されていた夜バーションが復活。ネオンや霧、照明が強化され、よりサイバーパンク2077の世界観に没入できる姿へと変貌している。マップ内の企業スポンサーは、サイバーパンク2077の有名企業に置き換わっており、垂直のホログラム看板なども登場する。
また、マップ中央のランドマーク「エナジーバンク」は、アラサカ社によって乗っ取られた「The Citadel（シタデル）」へと姿を変え、赤い照明やアラサカのロゴによって装飾されている。さらに、上空にはアニメのヒロイン「ルーシー」の月へ行くという夢を象徴する巨大な月が浮かんでいる。サイバーパンク2077やサイバーパンク エッジランナーズのファンであれば、ひととき戦闘を忘れて、歩き回りたいマップに仕上がっている。
レジェンドスキンも複数登場
レジェンドスキンは、単なるコスプレではなく、レジェンドとサイバーパンクのキャラクターの性格やプレイスタイルが一致するように選定されたという。
ルーシーはオルター、デイビット・マルティネスはスパロー、レベッカはランパート、V（ヴィー）はクリプト、女性Vはライフライン、ロイスはジブラルタル、パナムはローバ、リジィー・ウィズィーはアッシュに割り当てられている。計8種類のレジェンダリーコラボスキンが登場予定だ。
さらに、コラボレーション初となるミシック武器も登場。サイバーパンク2077で人気のAI搭載スマートピストル「スキッピー」が、オルタネーターのミシック武器スキンとして採用されている。
ワイルドカードに新メカニクス「サイバーウェア」を導入
ワイルドカードでは、肉体の限界を超える新メカニクス「サイバーウェア」が導入される。プレイヤーは試合開始時に、ルーシーにインスパイアされた「Blackwall breach（ブラックウォール・ブリーチ）」か、デイビッドにインスパイアされた「サンデヴィスタン」のいずれかを選択して装備できる。
ブラックウォール・ブリーチを発動すると透明かつ無敵状態になり、解除時に電撃の爆発を起こして周囲の敵のシールドを破壊する。一方、サンデヴィスタンを使用すると、かつてない超高速移動が可能になり敵を翻弄できる。
しかし、サイバーウェアを使用するたびに身体への負荷が蓄積し、管理を怠ると「サイバーサイコシス（サイバー精神病）」を発症する。この状態になるとシールドと武器を失い、強力な素手での近接攻撃しかできなくなるため、マップ各所に配置された注射器「免疫ブロッカー」を使用して、定期的に身体のストレスを軽減するリソース管理が求められる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります