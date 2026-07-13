7月15日に実装予定
Apex Legends×サイバーパンク2077、マップのコラボ相性は抜群！ オルタネーターミシックスキンもいい！
7月15日に、「Apex Legends」で『サイバーパンク2077』およびアニメ『サイバーパンク エッジランナーズ』とのコラボコンテンツが実装予定だ。
本イベントでは、マップ「E-District」がサイバーパンク2077のナイトシティ仕様になるほか、スキンのコラボレーションを実施。「ワイルドカード」も、Cyberpunk 2077仕様のスキルが登場する。
今回、実装に先駆けて「ワイルドカード」をプレイすることができた。そこまでじっくりプレイできたわけではないので、マップの印象やスキンなどについて紹介していく。
久々の夜のE-District、サイバーパンク感をしっかりと感じ取れた
コラボ期間中、E-Districtはサイバーパンク2077仕様となる。まず、久しぶりに夜のE-Districtになっており、最近の昼間のE-Districtとはガラッと雰囲気が異なる。加えて、ネオンや霧、照明が強化され、よりサイバーパンク2077の世界観に没入できる姿へと変貌している。
電光掲示板やホログラムが多く存在し、雰囲気はしっかりナイトシティ。さらには、マップ中央のランドマーク「エナジーバンク」は、アラサカ社によって乗っ取られた「The Citadel（シタデル）」になっている。
欲望が集まる街、〝ナイトシティ”で、これまた欲が深くからむApexゲームが行なわれているというのは、腑に落ちる感じが個人的にはした。
今回は、ワイルドカードを先行体験。今回のモードでは、肉体の限界を超える新メカニクス「サイバーウェア」が導入され、プレイヤーはルーシーにインスパイアされた「Blackwall breach（ブラックウォール・ブリーチ）」か、デイビッドにインスパイアされた「サンデヴィスタン」のいずれかを選択して装備できる。
ブラックウォール・ブリーチを発動すると透明かつ無敵状態になり、解除時に電撃の爆発を起こして周囲の敵のシールドを破壊する。一方、サンデヴィスタンを使用すると、かつてない超高速移動が可能になり敵を翻弄できる。
実際のプレイでは、ほとんどのプレイヤーがブラックウォール・ブリーチを使用していた印象。やはり一定時間インビジブルかつ無敵状態になれるのが強く、使用中の敵を追いかけている最中に、敵の味方から撃たれてしまうということが多く発生した。
そのため、使う側は使い方次第ではかなり強力な武器になりうるし、使われる側は、相手がインビジブル状態に入ったり、近くでインビジブル状態の敵を見かけた際は、少し周りを注意して立ち回る必要がありそうだなと感じた。
最後に、コラボスキンを紹介しておこう。
今回、気合が入っていると感じるのが、コラボレーション初となるミシック武器。今回はオルタネーターが採用されているのだが、サイバーパンク2077で人気のAI搭載スマートピストル「スキッピー」がふわふわ浮いていて、リロードの際にはしゃべる。
結構コミカルに動くので、これはファンならうれしいスキンだろうなと感じた。また、スキンのカラーは複数用意されていた。
レジェンドのスキンはルーシーはオルター、デイビット・マルティネスはスパロー、レベッカはランパート、V（ヴィー）はクリプト、女性Vはライフライン、ロイスはジブラルタル、パナムはローバ、リジィー・ウィズィーはアッシュに割り当てられている。計8種類のレジェンダリーコラボスキンが登場予定だ。
本作はFPSなので、自身のスキンを見るのは待機画面か、降り立つときだが、それでも「おおー」と感じた。とくに、ルーシーとデイビット、それからV（ヴィー）が一緒に降り立っているのをみると、Apex Legendsだけでなくサイバーパンク2077のゲームと、サイバーパンク エッジランナーズとのコラボとしても感じられてよかった。
今回のコラボイベントは、7月15日に実装予定だ。E-Districtやコラボスキンをはじめ、ワイルドカードでもサイバーパンク2077の世界を堪能できる内容となっていると思うので、気になる方はチェックしてみたほしい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります