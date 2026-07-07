バンダイナムコエンターテインメントの二見鷹介氏と八幡泰広氏がゲスト出演！
ソードアート・オンライン『Echoes of Aincrad』を特集！PlayStationのトーク番組「PLAY! PLAY! PLAY!」が7月7日／8日に公開
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は7月7日、日本国内に向けて、PlayStationをもっと楽しむトーク番組「PlayStation Presents『PLAY! PLAY! PLAY!』」の最新回をPlayStation公式YouTubeチャンネルにて公開。配信日は本日2026年7月7日と明日7月8日の2日間となる。
今回はPlayStation 5用ソフトウェア『Echoes of Aincrad』を特集。バンダイナムコエンターテインメント、「SAO」ゲーム総合プロデューサーの二見鷹介氏と、『Echoes of Aincrad』制作担当の八幡泰広氏をゲストに迎え、MCの松嶋初音さんとともに、完全新作アクションRPGの魅力を楽しく紹介していく。
本作は、プレイヤーが実際に「アインクラッド」の世界の一員となる物語で、主人公を自身でキャラクターメイキングをする。本日公開のVol.1では、松嶋さんの独特なアバターが誕生。広大な仮想世界での冒険を通じて、制作者が自らフィールドの見どころを紹介する。
明日7月8日15時に公開予定のVol.2では、多種多様な武器、戦闘スタイルやスキルを自由にカスタマイズし、松嶋さんが原作に登場する“あのキャラ”とともに難関クエストに挑戦。フィールド上を徘徊するエネミーとシームレスに戦うリアルタイムアクションバトルや、クエストの先に待ち受けるボスとの熱い戦闘など本作の魅力を紹介する。
松嶋さんも釘付けな魅力あふれるキャラクターたちもお見逃しなく。
▼配信チャンネル
https://www.youtube.com/@PlayStationJapan
※配信URLは公開後に「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトもしくはプレイステーション公式Xにてご案内いたします。
▼「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイト
https://www.playstation.com/ja-jp/local/events/play-play-play/
▼プレイステーション公式X
https://twitter.com/PlayStation_jp
■出演者
バンダイナムコエンターテインメント
二見鷹介氏（「SAO」ゲーム総合プロデューサー）／八幡泰広氏（『Echoes of Aincrad』制作担当）
松嶋初音さん（MC）
■アンケートキャンペーン
番組視聴後にアンケートに答えた人の中から、抽選で計10名に、PlayStation Storeで1100円相当の買い物ができる「プレイステーション ストアチケット」のコードをプレゼント。
アンケートは、「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトにてPlayStationのアカウントでログインの上、回答しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：Echoes of Aincrad
ジャンル：アクションRPG
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2026年7月9日
価格：
通常版：8910円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：1万1440円（ダウンロード版）
アルティメットエディション：1万4960円（ダウンロード版）
CERO：C（15才以上対象）
©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
©Bandai Namco Entertainment Inc.
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