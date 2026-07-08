Kindle漫画セール情報「推し漫」 第197回
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』コミカライズ全4巻で実質966円【Kindle漫画セール情報】
2026年07月08日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』劇場版第1作・（上）にあたるパートのコミカライズ作品。全4巻刊行で、全巻揃えても1932円に50%のポイント還元が付いて、実質966円です。
テロリズムという「許されざる正義」の行方をガンダムの世界線で描く
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
さびし うろあき (著), 富野由悠季・矢立肇 (その他)
全4巻（上・完結）
1,932円 ＋ポイント還元 966 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
ハサウェイの行う要人暗殺という「正義のためのテロリズム」は、ガンダムシリーズで散々描かれてきた戦争の大義を問うテーマと似ています。大義があれば戦争は、テロは、許されるのか？ ガンダムは、敵には敵の正義があり、主人公が属する側にも絶対の正義なんてないということをアニメの世界に持ち込んで、それまでの勧善懲悪なアニメ界の不文律をぶち壊したことが画期的だったわけですが、本作においても「正義のためのテロリズム」という矛盾と、それでも止まれない時代のうねりに翻弄される人々の姿が描かれます。
『閃光のハサウェイ』は、もともと富野由悠季監督の小説を原作とした物語ですが、小説版ガンダムの前作にあたる『逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』も、同じくさびしうろあきセンセイによってコミカライズされています。さびしうろあきセンセイは、繊細な心理描写と迫力ある戦闘シーンが魅力の漫画家さんで、特にMSをはじめとしたメカニックの描写は秀逸。キャラクターもアニメ版と近く、アニメを先行して観ている方でも違和感なく入り込めると思います。
ガンダム好きな人なら、前作（『逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』全7巻・実質1273円でセール中）も併せてぜひ読んでほしい作品です。
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン
さびし うろあき (著), 富野由悠季・矢立肇 (その他)
全7巻（完結）
2,552円 ＋ポイント還元1,279 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第196回
エンタメ『フルカラー版 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』が1巻あたり220円！ プライムデー＋KADOKAWAセールで【Kindle漫画セール情報】
-
第195回
エンタメ『こち亀』秋本治センセイ念願の西部劇『BLACK TIGER ブラックティガー』が全巻1冊77円！【Kindle漫画セール情報】
-
第194回
エンタメボールはともだち！『キャプテン翼』全巻100円セール【Kindle漫画セール情報】
-
第193回
エンタメ4人の若者の切ないほど優しい青春群像劇、冬目景『イエスタデイをうたって』が全巻77円均一【Kindle漫画セール情報】
-
第192回
エンタメこんなご時世だからこそ読み直したい『沈黙の艦隊』が全巻50%ポイント還元セール【Amazon漫画週末祭】
-
第191回
エンタメ私だけ知ってる世界でいちばん面白い兄の才能『妹は知っている』が全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】
-
第190回
エンタメ正義も悪も血まみれのネオ時代『無限の住人』が全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】
-
第189回
エンタメAE86（ハチロク）を世界が憧れる名車に祀り上げた『 頭文字Ｄ』が全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】
-
第188回
エンタメ手塚治虫が描く古代ミステリー冒険譚『三つ目がとおる』が50%還元で実質1冊165円！【Amazon漫画週末祭】
-
第187回
エンタメ誰にも評価されない男が「幸せ」の物差しを取り払ってくれる『路傍のフジイ』が全巻50%ポイント還元セール【Amazon漫画週末祭】
- この連載の一覧へ