『機動戦士ガンダム　閃光のハサウェイ』コミカライズ全4巻で実質966円【Kindle漫画セール情報】

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『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』劇場版第1作・（上）にあたるパートのコミカライズ作品。全4巻刊行で、全巻揃えても1932円に50%のポイント還元が付いて、実質966円です。

テロリズムという「許されざる正義」の行方をガンダムの世界線で描く

機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ

さびし うろあき (著), 富野由悠季・矢立肇 (その他)

全4巻（上・完結）

1,932円 ＋ポイント還元 966 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』は、シャアの反乱で想い人クェスを死なせてしまったハサウェイ・ノアが、腐敗した地球連邦政府への復讐を誓い、テロ組織マフティーのリーダーとして政府高官を次々と粛清していく悲劇的SF戦記のコミカライズ作品。



ハサウェイの行う要人暗殺という「正義のためのテロリズム」は、ガンダムシリーズで散々描かれてきた戦争の大義を問うテーマと似ています。大義があれば戦争は、テロは、許されるのか？ ガンダムは、敵には敵の正義があり、主人公が属する側にも絶対の正義なんてないということをアニメの世界に持ち込んで、それまでの勧善懲悪なアニメ界の不文律をぶち壊したことが画期的だったわけですが、本作においても「正義のためのテロリズム」という矛盾と、それでも止まれない時代のうねりに翻弄される人々の姿が描かれます。



『閃光のハサウェイ』は、もともと富野由悠季監督の小説を原作とした物語ですが、小説版ガンダムの前作にあたる『逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』も、同じくさびしうろあきセンセイによってコミカライズされています。さびしうろあきセンセイは、繊細な心理描写と迫力ある戦闘シーンが魅力の漫画家さんで、特にMSをはじめとしたメカニックの描写は秀逸。キャラクターもアニメ版と近く、アニメを先行して観ている方でも違和感なく入り込めると思います。



ガンダム好きな人なら、前作（『逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』全7巻・実質1273円でセール中）も併せてぜひ読んでほしい作品です。