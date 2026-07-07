エレコム、トラックボール「IST PLUS」の開発秘話を公開　ユーザーの声が生んだ進化とは

エレコムは7月7日、ブランドサイト「Better being Stories」にて、トラックボール「IST PLUS（アイエスティープラス）」の開発秘話インタビューを公開した。製品の開発背景やユーザーの声を反映した進化の過程を紹介する内容だ。IST PLUSは、従来のエルゴノミクス形状と操作感を受け継ぎつつ、マルチペアリングやオンボードメモリ、静音スイッチなどを備えたトラックボール。

IST PLUSは、2023年11月に発表された「IST」シリーズの第3弾として登場したモデルだ。USB無線2.4GHzとBluetooth無線の両方に対応し、3台まで接続先を登録できる。さらに、支持ユニットへのボールローラー追加や静音スイッチの採用により、操作感と静粛性の両立を図っている。モデルはボールローラーモデルとベアリングモデルの2種類を用意し、使い方や好みに応じて選べる構成だ。

今回公開されたインタビューでは、商品開発部 ペリフェラル課 課長の古畑義矢氏が、トラックボールの新たな標準を目指して「IST」シリーズを立ち上げた背景を語る。ユーザーから寄せられた意見を取り込みながら改良を重ね、「IST PLUS」へと進化させた経緯を知ることができる内容となる。ブランドサイト「Better being Stories」は、エレコムグループのパーパス「Better being」を象徴する取り組みを紹介する場として位置づけられているという。