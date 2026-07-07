俯瞰撮影や録音が快適になるアームスタンド3製品が発売

エレコムは、手元撮影や録音の快適性を高めるスタンド3製品を7月上旬に発売した。ラインアップは「カメラ・スマートフォン用Zアーム型スタンド クランプ式」「マイク用アームスタンド（ロープロタイプ）」「マイク用アームスタンド（ハイポジションタイプ）」の3種類で、いずれも設置性と調整のしやすさを重視した製品だ。価格は、それぞれ3,999円、7,990円、2,980円。

「カメラ・スマートフォン用Zアーム型スタンド クランプ式」は、1/4インチネジ対応のカメラやWebカメラ、4.7～6.9インチのスマートフォンを高い位置に固定できる撮影用スタンドだ。延長ポールとボールジョイント雲台により、俯瞰撮影や商品撮影で求められる角度調整を360度自在に行えるのが特徴だ。アームにはコードホルダーを備え、配線をすっきりまとめられる。ベースはクランプ式で、厚さ約65mmまでの天板に取り付け可能だ。

「マイク用アームスタンド（ロープロタイプ）」は、モニター下など低い位置からマイクを伸ばして設置できるモデルだ。ショックマウントが振動ノイズを抑え、クリアな録音を助ける。アームにはコードホルダーを備え、デスク上の配線を整理しやすい。1/4・3/8・5/8インチ規格のマイクに対応し、同梱の変換ネジで接続の幅を広げられる。天板厚は約68mmまで対応する。

「マイク用アームスタンド（ハイポジションタイプ）」は、ロングアームを生かして口元までマイク位置を細かく調整できるモデルだ。モニター裏から設置しやすく、作業スペースを広く使いやすい。こちらもショックマウントとコードホルダーを備え、振動対策と配線整理に配慮した設計だ。3/8インチホルダーに対応し、変換ネジを外して取り付ければ5/8インチホルダーにも対応する。いずれのモデルもデスクを傷つけにくいゴム素材をベースホルダー内側に採用する。