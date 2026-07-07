Amazonプライムセールであこがれの最上位ARグラス「XREAL One Pro」をお得に購入だ

AR（拡張現実）グラスのXREALは、7月7日から7月13日までの期間限定で、Amazon公式ストア、XREAL公式オンラインストア、および全国の家電量販店にて「XREAL プライムセール」を開催する。

今回のセールでは、最新のARグラスや関連デバイスが特別価格で提供されるほか、新商品の「xbx a01+」と「XREAL Beam Pro」を組み合わせた 空間エンタメセット も用意されている。

フラッグシップモデルもお買い得

「XREAL One Pro（L/M）」

8万4980円→7万6480円＝10％OFF

「XREAL One Pro」は、AR業界初となる自社開発の空間コンピューティングチップ XREAL X1 を搭載したフラッグシップモデルだ。

独自の光学エンジン X Prism を新たに採用することで、視野角（FOV）は57度にまで拡大された。これは XREAL One と比較して画面サイズが38％広がった計算になり、映像の端々まで視界が満たされる臨場感を実現している。

また、最大輝度は700nitに達し、Boseと共同でチューニングした音響システムも備えている。瞳孔間距離（IPD）に合わせてMサイズとLサイズの2種類から選択可能だ。

高解像度でPC作業も楽勝

「XREAL 1S」

6万7980円→6万1180円＝10％OFF

「XREAL 1S」は場所を問わず、大画面での没入体験を可能にするARグラスだ。1200pと解像度が高いので、PC作業に適している。もちろん、日常のエンターテインメントをアップデートするデバイスである。

3Dカメラ搭載のAndroidデバイス

「XREAL Beam Pro」

128GBモデル：2万9680円→2万5200円＝15％OFF

256GB モデル：3万5980円→3万0580円＝15％OFF

256GB・5G対応モデル：4万3180円→3万6700円＝15％OFF

「XREAL Beam Pro」はAR体験をさらに拡張するためのデバイスだ。全てのGoogle Playストアアプリが利用でき、Xbox Game Pass、Amazon Luna、Steam Linkなどのクラウドゲームおよびリモートプレイが可能だ。

デュアル50MP ASPH 3Dカメラにより、フルHDの空間写真とビデオを3Dで撮影できる。

128GBモデル、256GBモデル、および256GBの5G対応モデルがラインナップされており、今回のセールでは各モデルが15％オフの対象となっている。

「空間エンタメセット（xbx a01+ / Beam Pro）」

(Wi-Fi 6GB+128GB):6万2690円

(Wi-Fi 8GB+256GB):6万8360円

(5G版8GB+256GB):7万2680円

発表されたばかりの軽量ARグラス「xbx a01+」と「XREAL Beam Pro」を別々に買うよりお得に購入できる「空間エンタメセット」だ。

空間エンタメセットのみ販売期間が異なり、7月7日14:30から7月31日23:59まで提供される予定だ。