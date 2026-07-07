MacBook Neoを守る「ZEROSHOCK」発売　軽量・撥水で持ち運びやすい

エレコムは、MacBook Neo(13インチモデル)専用設計の耐衝撃インナーケース「ZEROSHOCK」シリーズを7月上旬に新発売した。価格は1,880円。型番はブラックがZSB-IBNEOX02BK、グレーがZSB-IBNEOX02GYだ。
この新製品は、MacBook Neo(13インチモデル)に合わせて設計されたインナーケースで、サイズ選びに迷いにくい点が特徴だ。ケース内部にはウェーブ形状の低反発ポリウレタンを採用し、外部からの衝撃を効果的に吸収するという。内側は起毛素材で、出し入れ時の擦り傷にも配慮したつくりだ。外側には撥水性のある生地を用い、ちょっとした水ぬれへの対策も意識している。
使い勝手の面では、ダブルファスナーのフルオープンタイプを採用し、端末の出し入れがしやすい。前面にはアクセサリーを収納できるファスナーポケットを備え、充電器やケーブル類をまとめやすい。外形寸法はおよそ幅330×厚み20×高さ240mm、重量はおよそ245gとなり、かばんに入れてもかさばりにくいスリムさが持ち味だ。
カラーはブラックとグレーの2色展開で、落ち着いた印象を求めるユーザーにも選びやすい。
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