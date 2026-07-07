Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第489回
子ども用やサブ用に打ってつけの一台！ 第13世代Core i5＋RTX 3050搭載のMSI製ゲーミングノートがセールで11万台
2026年07月07日 19時00分更新
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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Thin 15 B13U」が販売中だ。参考価格は14万4800円だが、タイムセールにより17％オフの11万9800円で購入できる（7月7日時点）。
本製品は、インテル「Core i5-13420H」とNVIDIA「GeForce RTX 3050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
子ども用とサブ用におすすめの一台
ユーザーレビューを見ると、“初めてのノートPCとしては性能に満足／価格の割にゲームも快適に遊べる／普段使いで買う分には良いかも”といった声が寄せられている。
ひと昔前のスペックだが、設定次第では最新ゲームも遊べるレベルだ。ゲームもできるサブ用ノートPCが欲しい人、子ども用のノートPCに適しているかもしれない。セール中は11万円台で買えるため、気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|MSI ゲーミングノートPC Thin 15 B13U GeForce RTX 3050 Core i5-13420H 15.6インチ メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート144Hz Windows11 Thin-15-B13UC-6102JP
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