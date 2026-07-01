在庫がなくなり次第終了。BTOパソコン通販STORM「大決算セール」で最大6万円引きクーポンを配布

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最大6万円引きクーポンを配布するSTORM「大決算セール」

STORMでは現在、「大決算セール」を開催中。対象モデルに、3万円・4万円・5万円・6万円引きのクーポンを配布している。在庫がなくなり次第終了。

対象モデルには、Ryzen 7 9800X3DやRyzen 7 9700X、Ryzen 7 7800X3D搭載モデルのほか、GeForce RTX 5070やRTX 5080、Radeon RX 9070 XT搭載モデルなどをラインアップ。即納モデルも用意している。

STORM「大決算セール」おすすめの1台

EK-98X3D857

434,800円

「EK-98X3D857」は、AMD Ryzen 7 9800X3D、GeForce RTX 5070 12GB、32GB DDR5メモリ、1TB NVMe SSDを搭載したモデル。大画面液晶付きの水冷クーラーや無線LAN、Bluetoothにも対応し、6万円引きクーポンの対象となっている。

スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 9800X3D

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】32GB DDR5

【ストレージ】1TB NVMe SSD