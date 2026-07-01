いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第197回
在庫がなくなり次第終了。BTOパソコン通販STORM「大決算セール」で最大6万円引きクーポンを配布
2026年07月01日 19時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
最大6万円引きクーポンを配布するSTORM「大決算セール」
STORMでは現在、「大決算セール」を開催中。対象モデルに、3万円・4万円・5万円・6万円引きのクーポンを配布している。在庫がなくなり次第終了。
対象モデルには、Ryzen 7 9800X3DやRyzen 7 9700X、Ryzen 7 7800X3D搭載モデルのほか、GeForce RTX 5070やRTX 5080、Radeon RX 9070 XT搭載モデルなどをラインアップ。即納モデルも用意している。
STORM「大決算セール」おすすめの1台
434,800円
「EK-98X3D857」は、AMD Ryzen 7 9800X3D、GeForce RTX 5070 12GB、32GB DDR5メモリ、1TB NVMe SSDを搭載したモデル。大画面液晶付きの水冷クーラーや無線LAN、Bluetoothにも対応し、6万円引きクーポンの対象となっている。
スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 9800X3D
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】32GB DDR5
【ストレージ】1TB NVMe SSD
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