アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第220回
スーパードライを箱でいくなら今！ プライムデー先行セールでまとめ買いチャンス
2026年07月07日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「アサヒ スーパードライ 350ml×24本」がAmazonプライムデー先行セールに登場！
「アサヒ スーパードライ 350ml×24本」は、洗練されたクリアな味と辛口の味わいが特徴の生ビールです。
現在開催中の「Amazonプライムデー先行セール」では、過去価格4,848円のところ9％オフの4,398円で販売されています。24本入りのため、1本あたり約183円で購入できます。
「アサヒ スーパードライ 350ml×24本」の特徴
Amazon商品ページより
「アサヒ スーパードライ」は、洗練されたクリアな味わいと辛口の飲み口を特徴とする生ビールです。アルコール度数は5％です。
さらりとした口あたりとシャープなのどごし、瞬時に感じるキレのよさが特徴と紹介されています。また、冷やすほどキレが際立つとしています。
味わいは辛口で、濃い味わいの料理から繊細な味わいの料理まで幅広く合わせやすく、食事を引き立てるバランスといいます。
まとめ：Amazonプライムデー先行セールはまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonプライムデー先行セールにて、「アサヒ スーパードライ 350ml×24本」が過去価格から9％オフで購入できます。
1本あたり約183円とお得な価格になっているため、この機会にストックを検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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