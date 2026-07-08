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Amazonセール情報大紹介！ 第2005回

11万円で仕事環境が整う。Office付きDell 15.6型ノートが33％オフ

2026年07月08日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonプライムデー先行セール】Dell ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」をチェック！

　DellのノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」がAmazonプライムデー先行セール対象。参考価格163,980円のところ、33％オフの109,980円で販売中。

　仕事用ノートを選ぶなら、本体の性能だけでなく、仕事に必要な環境まで含めて考えたい。あとからソフトを追加する手間を考えると、最初から必要なものがそろっているモデルは選びやすい。「Dell 15 DC15250」は、Microsoft 365 Personal（24か月版）に加え、Core i5-1334Uや16GBメモリ、512GB SSDを搭載した15.6型ノート。仕事を始めるための環境をまとめて用意しやすい構成となっている。

アマゾンでDell ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」を入手

①Microsoft 365も付属

　Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属し、WordやExcel、PowerPoint、Outlookなどのアプリを利用できる。Core i5-1334U、16GBメモリ、512GB SSDを組み合わせ、仕事を始めるための環境をまとめて用意できる。

②毎日の使いやすさにも配慮

　15.6型フルHDディスプレイは非光沢・広視野角・120Hz表示に対応。Dell ComfortViewがブルーライトの発生を抑えるほか、人間工学に基づくリフトヒンジやテンキー付きキーボード、電卓ホットキーを備え、日常的な操作にも配慮した仕様となっている。

③充電やサポートも充実

　ExpressChargeに対応し、約1時間で80％まで充電できる。アダプティブサーマルも備えるほか、翌営業日対応オンサイト修理サービスや、Amazon.co.jp限定のHDD返却不要サービスを利用できる。

製品スペック

【CPU】Core i5-1334U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080、非光沢、120Hz）

【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）

アマゾンでDell ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」を入手
 

・商品名：ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」
・メーカー名：Dell

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