外出先でもゲームを遊びたい人に最適なPixio製15.6型モバイルディスプレー、プライムデー先行セールで34％オフ

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Pixioの15.6型モバイルディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Pixioの15.6型モバイルディスプレー「PX160Wave（ブラック）」が販売中だ。参考価格は2万3980円だが、プライムデー先行セールにより34％オフの1万5800円で購入できる。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載する15.6型モバイルディスプレーで、リフレッシュレートは60Hz、応答速度は8ms（GTG）。USB Type-C端子×2基とMini HDMI端子を搭載し、PCはもちろんのこと、家庭用ゲーム機にも接続できる。そのほか、HDRやデュアルスピーカー、ブルーライトカットなども特徴だ。

自宅以外の場所でゲームをしたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、“デスク周りの色統一をするならこれ一択／サブディスプレーとして使い勝手がいい／外出先でも仕事やゲームができそう”といった声が寄せられている。コンパクトで見やすい液晶が魅力で、外出先でゲームを遊ぶ際に役立ちそうだ。自宅以外の場所でもエンタメを楽しみたい人におすすめできる。