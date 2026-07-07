Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第486回
外出先でもゲームを遊びたい人に最適なPixio製15.6型モバイルディスプレー、プライムデー先行セールで34％オフ
2026年07月07日 18時00分更新
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Pixioの15.6型モバイルディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Pixioの15.6型モバイルディスプレー「PX160Wave（ブラック）」が販売中だ。参考価格は2万3980円だが、プライムデー先行セールにより34％オフの1万5800円で購入できる。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載する15.6型モバイルディスプレーで、リフレッシュレートは60Hz、応答速度は8ms（GTG）。USB Type-C端子×2基とMini HDMI端子を搭載し、PCはもちろんのこと、家庭用ゲーム機にも接続できる。そのほか、HDRやデュアルスピーカー、ブルーライトカットなども特徴だ。
自宅以外の場所でゲームをしたい人に◎
ユーザーレビューを見ると、“デスク周りの色統一をするならこれ一択／サブディスプレーとして使い勝手がいい／外出先でも仕事やゲームができそう”といった声が寄せられている。コンパクトで見やすい液晶が魅力で、外出先でゲームを遊ぶ際に役立ちそうだ。自宅以外の場所でもエンタメを楽しみたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|Pixio モバイルモニター PX160Wave ブラック 15.6インチ Type-C ミニHDMI 60Hz モバイル ディスプレイ 黒 ピクシオ
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