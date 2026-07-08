Amazonセール情報大紹介！ 第2004回
Apple Watch Series 11が10％OFFのタイムセール中！ 高血圧パターン通知搭載の46mm/GPSモデル
2026年07月08日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple Watch Series 11（GPSモデル・46mm）をチェック！
Appleの「Apple Watch Series 11（GPSモデル・46mm）」がAmazonで割引対象。参考価格69,800円のところ、10％オフの62,820円で販売中。
Apple Watchを選ぶなら、価格だけでなくどんな機能が使えるのかも気になるところ。今回セール対象となっている「Apple Watch Series 11」は、高血圧パターン通知や睡眠スコアなどを備えたモデル。Apple Watchの買い替えを考えているなら、この機会に検討したい。
①高血圧パターン通知など健康機能を充実
高血圧パターンの通知に加え、睡眠スコアや心電図、血中酸素レベルの確認に対応。高心拍数・低心拍数や不規則な心拍リズム、睡眠時無呼吸の兆候も通知する。バイタルアプリも利用でき、健康をより深く理解するための機能を備える。
②最大24時間駆動と高速充電に対応
通常使用時で最大24時間のバッテリー駆動を実現。高速充電にも対応し、15分の充電で最大8時間の通常使用が可能。Apple Watch磁気高速充電USB-Cケーブル（1m）が付属する。
③耐久性とワークアウト機能も搭載
Series 10と比べて2倍の耐擦傷性能を持つ超頑丈なガラスディスプレイを採用。50メートルの耐水性能とIP6X等級の防塵性能も備える。ペーサーや心拍数範囲、トレーニングの負荷などの機能を搭載し、購入するとApple Fitness+を3か月間無料で体験できる。
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