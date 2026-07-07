SPAMの枕かわいすぎ！ ファミマで限定グッズ当たる

ファミリーマートは7月7日から、「ひとくちでハワイ気分！」フェアに合わせて、ファミペイ会員向けのスタンプキャンペーンを実施します。
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SPAMグッズが合計320名に当たる
期間中、「ひとくちでハワイ気分！」対象商品をファミペイを提示して購入すると、対象商品1品につきスタンプを1個獲得できます（決済方法は問わない）。
集めたスタンプ数に応じて応募すると、抽選で合計320人にSPAMグッズが当たります。
▲スパミー X-Large枕
スタンプ4個（20人）
▲SPAMブランドロゴ入り ジッパー付きリストレット
スタンプ3個（50人）
▲SPAMむすびTシャツ（イエロー・メンズLサイズ）
スタンプ3個（50人）
▲SPAMむすびパピー・キーチェーンチャーム
スタンプ2個（100人）
▲SPAM缶 クラシッククーラーバッグ
スタンプ2個（100人）
※デザイン・仕様は予告なく変更する場合がある
※ファミペイは一部店舗では利用できない場合がある
SPAMの枕がかわいすぎ
見たことあるようでないようなSPAMのキャラクター“スパミー”が描かれた枕がかわいすぎ！ 塩っけの多い夢を見れそうです。
そのほか、Tシャツ、クーラーバッグなど、SPAMデザインのオリジナルグッズがラインアップ。これは抽選に応募するしかない！
※価格は税込み表記です。
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