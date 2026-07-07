SPAMの枕かわいすぎ！ ファミマで限定グッズ当たる

ファミリーマートは7月7日から、「ひとくちでハワイ気分！」フェアに合わせて、ファミペイ会員向けのスタンプキャンペーンを実施します。

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SPAMグッズが合計320名に当たる

期間中、「ひとくちでハワイ気分！」対象商品をファミペイを提示して購入すると、対象商品1品につきスタンプを1個獲得できます（決済方法は問わない）。

集めたスタンプ数に応じて応募すると、抽選で合計320人にSPAMグッズが当たります。

▲スパミー X-Large枕

スタンプ4個（20人）

▲SPAMブランドロゴ入り ジッパー付きリストレット

スタンプ3個（50人）

▲SPAMむすびTシャツ（イエロー・メンズLサイズ）

スタンプ3個（50人）

▲SPAMむすびパピー・キーチェーンチャーム

スタンプ2個（100人）

▲SPAM缶 クラシッククーラーバッグ

スタンプ2個（100人）

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合がある

※ファミペイは一部店舗では利用できない場合がある

SPAMの枕がかわいすぎ

見たことあるようでないようなSPAMのキャラクター“スパミー”が描かれた枕がかわいすぎ！ 塩っけの多い夢を見れそうです。

そのほか、Tシャツ、クーラーバッグなど、SPAMデザインのオリジナルグッズがラインアップ。これは抽選に応募するしかない！

※価格は税込み表記です。